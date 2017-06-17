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Экономика

16 июня 2017, 16:20
За пять месяцев внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 1,3 млрд долларов США

За пять месяцев внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 1,3 млрд долларов США

Таможней возбуждено 21 уголовное дело

В мае 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 3 млрд 828 млн рублей. Всего с начала года государственная казна пополнилась за счет таможни на 17 млрд 324 млн рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

С начала года грузооборот в регионе деятельности таможни составил более 1 млн тонн (691 тысяча тонн экспорта, 332 тысячи тонн импорта).

За январь - май внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 1,3 млрд долларов США (стоимость экспортных товаров составила 146 млн долларов США, импортных товаров – 1,1 млрд долларов США).

За истекший период таможней оформлено 2928 морских судов, 13270 деклараций на товары, 17062 транзитных деклараций.

С использованием инспекционно-досмотровых комплексов в 2017 году осмотрено 7712 объектов контроля, по результатам осмотров возбуждено 39 дел об административных правонарушениях.

За пять месяцев Находкинской таможней возбуждено 21 уголовное дело и 428 дел об административных правонарушениях.

Метки: ДВТУ, таможня

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