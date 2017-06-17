Обманутые дольщики и пайщики Первомайского района во второй раз вышли на митинг во Владивостоке

10 июня в сквере по адресу Вострецова, 4 состоялся митинг обманутых дольщиков и пайщиков объектов строительства по улицам Пихтовая (дом №35) и Кипарисовая (дома № 2 и 26). В течение 10-25 лет, по разным причинам не могут въехать в свои квартиры жильцы этих домов, потому как они не оформлены как участники долевого строительства и, следовательно, не защищены законом. Жители недостроев различными способами пытаются решить образовавшуюся проблему годами, сообщает ЕНВ.

Основная часть присутствовавших на митинге граждан – жители домов №2 и 26 по улице Кипарисовой и дома №35 по улице Пихтовой Первомайского района – долгое время не знали, что они не являются участниками долевого строительства.Оказалось, что согласно закону, они являются соинвесторами строительства, а значит, принимают на себя все риски.

Однако, люди ввиду обмана со стороны застройщиков, уже не первый год пытаются донести до властей, что они стали жертвами мошенничества. Как стало известно корр. ЕНВ, уполномоченные региональные органы в области долевого строительства, основываясь на нормативно-правовых актах, выносили штрафы компаниям-застройщикам, но на ситуацию с самим строительством повлиять не могли.

"Целый ряд отраслей и институтов права в Российской Федерации характеризуется феноменом "отстающего нормотворчества" – когда установленные законодателем параметры правовой жизни не соответствуют тому, что мы наблюдаем в реальности, – комментирует ситуацию член президиума дальневосточного отделения "Ассоциации юристов России" Виктор Помелов. – В практике российского федерализма эта проблема во многом решается за счет "опережающего правотворчества" субъектов РФ, но для этого необходима воля региональных властей, которая должна основываться на желании последнихлибо необходимости внесения поправок".

Как отметил депутат Законодательного Собрания Андрей Ищенко, такого желания у руководства Приморского края в настоящий момент нет, как и нет понимания у властейсамой проблемы.

"Месяц назад я, реализовав свое право законодательной инициативы, подал на рассмотрение губернатору законопроект, предполагающий стимулирование сторонних, но проверенных строительных компаний к достройке незавершенных объектов, которые уже давно присутствуют на этом рынке, за счет выделения им земли. То есть моя инициатива позволила бы решить проблему без привлечения бюджетных средств. Однако, вместо этого мне предложили войти со своей инициативой в свободный порт Владивосток, получить бесплатно землю и за свой счет предоставить жилье людям. Казалось бы, все ничего, но на это уйдут годы, а дома обманутых пайщиков можно достроить в кратчайшие сроки, решив проблемы обездоленных людей здесь и сейчас.Таким образом, мне остается только заручиться поддержкой своих однопартийцев в Законодательном Собрании, а также депутатов из партии "ЕР"и убедить их принять законопроект в первом чтении. Парламентские слушания состоятся 24 июня", - сказал Андрей Ищенко, .

Отметим, что это уже второй митинг в защиту прав обманутых граждан, вложившихся в паевое и долевое строительство трех недостроев в Первомайском районе города Владивостока на улицах Кипарисовая (дома №2 и 26) и Пихтовая, 35. Ранее, 6 мая состоялся первый митинг, организованный инициативной группой Первомайского района города Владивостока.

"После него у меня были встречи с представителями администрации края, Госстройнадзора, уполномоченных органов по контролю в сфере жилищного строительства, - обратил внимание журналистов Андрей Ищенко. – Однако, оказалось, что, к сожалению, чиновниками просто декларируются намерения о рассмотрении данной проблемы, а реального движения вперед нет. На прошедшем Дальневосточном медиасаммите мне удалось обговорить проблему недостроев с полномочным представителем президента на Дальнем Востоке – вице-премьером РФ Юрием Трутневым. После этого, с полпредства мне сразу же стали поступать звонки с уточняющими вопросами и мне, как представителю территории, было обещано рассмотреть проблему на уровне администрации президента РФ и федерального правительства".

Кроме того, обманутые граждане в ходе митинга решили воспользоваться и возможностями непосредственного обращения в главе государства через каналы коммуникации, доступные благодаря организации руководством страны "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.Редакция сетевого периодического издания "Ежедневные новости Владивостока" публикует полный текст видеообращения обманутых дольщиков и пайщиков: