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Экономика

16 июня 2017, 14:30
"Хаятт" будут продавать после одобрения Законодательного Собрания

"Хаятт" будут продавать после одобрения Законодательного Собрания

Вопрос рассмотрели депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам

Порядок и процедуру продажи гостиницы, которая позиционировалась при строительстве как отель класса "Хаятт", парламентариям озвучили представители администрации Приморского края и АО "Наш дом – Приморье". Проект постановления Законодательного Собрания Приморского края "Об одобрении предложения о продаже многофункционального гостиничного комплекса курортного типа (класс 5 звезд) в районе м. Бурный в г. Владивостоке" разработан в целях обеспечения соблюдения гласности и прозрачности при продаже имущества, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В состав имущества, выставляемого на продажу единым лотом, входят два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование. Одно из зданий – гостиница площадью более шести тысяч квадратных метров, степень готовности – 79%. Второе – спа-центр площадью 2,6 тысяч квадратных метров, степень готовности – 52%.

Продажа планируется в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на повышение начальной цены ("Английский аукцион"). Начальная цена первоначального предложения: 4 153,2 млн. рублей. Размер задатка (обеспечения заявки) для участия в торгах составляет 200 млн. рублей. В случае признания первых торгов с применением метода повышения начальной цены ("Английский аукцион") несостоявшимися, проводятся повторные торги с применением метода понижения начальной цены продажи ("Голландский аукцион"). Минимальная цена - 2 907,3 млн. рублей.

Аукцион и подведение его итогов будет проводить АО "Российский аукционный дом".

Депутаты профильного комитета одобрили проект постановления и внесли вопрос в повестку июньского заседания Законодательного Собрания.

"На данный момент мы обозначили начальную цену. Все будет зависеть от участников аукциона, в результате торгов она может многократно повыситься. Конечно, новый владелец гостиницы будет в ускоренном темпе завершать строительство и вводить объект в строй для того, чтобы окупить свои затраты, получать доход. Отдачу получит весь край: это и новые рабочие места, и налоги, и повышение туристической привлекательности Владивостока", - прокомментировал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Метки: ЗСПК, Хаятт

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