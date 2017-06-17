Художник из Германии представил свои работы на улицах Владивостока

Художник из Германии EVOL, приехавший во Владивосток в рамках программы арт-резиденции "Заря", превратил несколько металлических конструкций в центре города в произведения искусства, сообщает ЕНВ.

EVOL использует в качестве материалов своих работ характерную для стрит-арта краску в баллончиках и трафареты, однако не причисляет себя к уличным художникам. Его работы являются интервенциями в городское пространство, часто не подписаны и анонимны, а их содержание отличается глубокой проработкой концепции. Для EVOL важно не столько занимать как можно большее количество городских стен своим именем ("тэгом"), сколько давать новую точку зрения на урбанистическое пространство; не столько оставаться внутри закрытой субкультуры, скольковыходить на более широкую аудиторию.

Хотя EVOL родился в ФРГ, егоинтересует типовая архитектура, характерная для Восточного Берлина – многоквартирные жилые здания, состоящие из блоков. В бедные послевоенные годы такие постройки стали способом обеспечить недорогим жильем как можно большее количество людей. С другой стороны, они стали утопическим символом возможного социального равенства. Однако в настоящее время такие районы приходят в упадок: общественная утопияпревращается в кошмар обветшалых и опасных районов. Массовая архитектура принесла жителям города не равенство, а однотипность и анонимность.

Модернистские жилые постройки – это важная часть истории, которая, тем не менее, начинает забываться. Посредством ее возвращения городу, демонстрации ее неприглядности в самых парадных, центральных локациях EVOL заставляет ее возвращаться из небытия и напоминать об уроках, которые мы можем вынести.

В своих работах EVOL всегда отталкивается от особенностей конкретного места. Он уже осуществил подобные уличные интервенции в таких городах, как Берлин, Париж, Вашингтон, Дрезден, Стамбул, Красноярск и др. Владивосток прекрасно вписывается в концепцию художника как город пост-советского пространства. Одна из работ находится у здания Музея современного искусства "Артэтаж".

Другой работой EVOL, которую также смогут в скором времени увидеть все желающие, станет объект на территории Фабрики "Заря" – вентиляционная конструкция, с помощью изготовленной вручную плитки имитирующая блочную жилую архитектуру.

Напомним, арт-резиденция на базе Центра современного искусства "Заря"– это проект поддержки художников, который дает возможность жить и работать во Владивостоке.Резиденция выбирает участников посредством проведения конкурса – набора заявок. Ее деятельность направлена в первую очередь на анализ местной среды и ее развитие. За время существования резиденции, открывшейся в декабре 2014 г., ее участниками стали более 50 художников из России и зарубежья.