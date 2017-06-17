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Политика

16 июня 2017, 12:40
На Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуру

На Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуру

Об этом заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов

Российский Дальний Восток с каждым годом посещает все больше туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов в Харбине на выездной панельной сессии "Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха", проходящей под эгидой Восточного экономического форума в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В ходе сессии он отметил, что каждый год более 170 млн туристов из Китая, Японии и Южной Кореи выезжают за рубеж и тратят там в совокупности около 275 млрд долларов США.

"Только за прошедший год количество китайских туристов, приехавших на Дальний Восток, выросло на 40 процентов. Рост туризма идет год от года. Требуется все больше соответствующей инфраструктуры. Нехватка номерного фонда сегодня составляет порядка 10 тысяч номеров. Основные возможности для инвестирования на Дальнем Востоке связаны со строительством качественных гостиниц, развлекательных центров, спортивных объектов", сказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

По его словам, наиболее популярные регионы для туристов – Приморский край, Камчатка, Сахалинская область и Приамурье. Они привлекают путешественников своей уникальной природой и историко-культурными достопримечательностями.

Напомним, формат выездных панельных сессий ВЭФ стартовал в этом году впервые. Организаторами мероприятия выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд "Росконгресс", Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Метки: Китай, туризм

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