Остановлен предполагаемый вывоз белого нефрита из России на территорию Южной Кореи

В порту города Владивостока пограничники предотвратили попытку вывоза из РФ белого нефрита на судне "Капитан Пряха"
Части минерала, который носит название "белого нефрита", представители Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю нашли при обыске российского на "Капитане Пряхе" (порт приписки Владивосток), в то время как судно собиралось отплыть в Республику Корея и оформляло все необходимые формальности, сообщает ЕНВ.
Ценное полезное ископаемое было запрятано в кладовой для хранения личных вещей экипажа, находящегося на судне. После предварительных операций, специалисты выяснили, что общий вес необработанного минерала составил более 45 килограммов. Стоимость необработанного белого нефрита в России составляет не менее 65 тысяч рублей за килограмм (от 1200 до 1500 долларов). На его стоимость в первую очередь влияет сорт полезного ископаемого.
Как рассказали журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, за один килограмм необработанного минерала стираны Азиатско-Тихоокеанского региона готовы выплатить в несколько раз больше, чем внутри России, что и послужило причиной попытки незаконной перевозки нефрита в Южную Корею.
Задержанный груз был изъят и отправлен на экспертизу. Заключение специалистов подтвердило, что образцы являются природным нефритом среднего качества и относятся к категории поделочных камней. По сообщениям пресс-службы, примерная цена представленных образцов составляет более трех миллионов рублей.
К слову, вывозить необработанный нефрит в другие страны в России запрещено законодательством. Проверки мошеннических действий по этому вопросу все еще продолжаются.
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