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Китай

15 июня 2017, 23:00
Развитие здравоохранения Приморского края представили в Харбине

Развитие здравоохранения Приморского края представили в Харбине

Приморские специалисты представили прорывные технологии

Представители сферы медицинских услуг Приморского края подготовили доклады, которые касались современных методов генетической диагностики ранней патологии беременных. Методы расценены как прорывные для региона. Помимо этого, специалисты здравоохранения презентовали возможности приморской восстановительной медицины и реабилитации несовершеннолетних, сообщает ЕНВ.

Делегация сферы здравоохранения Приморского края, которую возглавляет глава департамента Андрей Кузьмин, также посетила лечебницы при Хэйлунцзянском университете традиционной древней китайской медицины. Специалисты побывали в поликлиниках и больницах Харбина и переняли опыт у китайских коллег.

Напомним, в состав делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Владимир Миклушевский, вошли представители краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, центр медицинской реабилитации и восстановительной терапии, а также приграничные с Китаем центральные районные поликлиники региона.

Как сообщалось ранее, Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян стали ответом на визит китайской делегации осенью прошлого года. В это время в столице Приморья проходили Дни провинции Хэйлунцзян. Договорённости о проведении таких мероприятий губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава провинции Хэйлунцзян Лу Хао приняли во время Восточного экономического форума в 2015 году.

Участниками Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян стали представители культуры, высшего образования, науки, медицины, спорта, а также почти 200 предпринимателей края. Например, в Харбине проходят спортивные соревнования с участием российских спортсменов, открыта экспозиция картин Приморских художников, состоялся концерт творческого коллектива краевой филармонии. Предприниматели двух стран принимают участие в двусторонних переговорах, подписали соглашения о сотрудничестве в различных областях экономики. Возглавляет делегацию от Приморья Губернатор края Владимир Миклушевский.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян в этом году проходят как этап IV Российско-Китайского ЭКСПО.

Метки: Китай, ЭКСПО

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