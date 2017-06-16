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Экономика

15 июня 2017, 16:20
Новый строительный резидент появился в свободном порту Владивосток

Новый строительный резидент появился в свободном порту Владивосток

Компания "Аврора-Строй" реализует проекты многоэтажного строительства, а в рамках соглашения с КРДВ построит подземную парковку

Компания СК "Аврора-Строй", в лице генерального директора Андрея Ищенко, и Корпорация развития Дальнего Востока подписали соглашение о включении инвестора в реестр резидентов свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ.

Строительная компания "Аврора-Строй" приступила к строительству жилого комплекса "Северный" в городе Находка в конце 2015 года. Жилая группа состоит из двух многоквартирных домов из монолитного железобетона с несущими стенами. Дома будут построены к первому кварталу 2018 года по технологии  теплосбережения – утепление будет произведено по наружному контуру. Это снизит теплопотери квартир и уменьшит сумму за оплату услуг по отоплению.

В рамках включения компании в реестр резидентов свободного порта Владивосток в основу соглашения был включен инвестиционный проект по созданию подземной парковки вблизи жилого комплекса. Объем капиталовложений в проект составит более 29 млн рублей. Проект рассчитан на экономию пространства в городских условиях.

"Инвестиционный проект в городе Находке по строительству подземной крытой автостоянки рассчитан на 83 машиноместа, - комментирует директор ООО "СК Аврора-Строй" Андрей Ищенко. – Для меня, как для представителя краевого парламента, важно на собственном опыте апробировать механизмы, предложенные федеральным руководством в рамках создания специальных экономических зон на Дальнем Востоке России, прежде всего, в целях собственного понимания путей совершенствования законодательства в данной области на краевом уровне".

По информации Корпорации развития Дальнего Востока в настоящее время в свободном порту Владивосток инвестиционные проекты в сфере жилищного строительствареализуют 16 резидентов. Общий объем капиталовложений по данным проектам составляет около 32 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать около 600 рабочих мест.

Напомним, что режим свободного порта Владивосток в настоящее время распространен на территории Приморского, Хабаровских краев, Сахалина, Камчатки и Чукотского автономного округа. Он предполагает создание благоприятных условий для инвестиционный деятельности: нулевые налоговые ставки в течение первых пяти лет, упрощенный режим привлечения рабочей силы и оформления документации, а также таможенные преференции и содействие со стороны государства по развитию объектов инфраструктуры.

Метки: КРДВ, Свободный порт Владивосток

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