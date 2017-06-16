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Япония

15 июня 2017, 13:40
Японские исследователи обнаружили "естественную электростанцию" в Окинавском прогибе

Японские исследователи обнаружили "естественную электростанцию" в Окинавском прогибе

Это могло сыграть роль в том, как появилась жизнь на Земле

Команда Японского агентства по морской науке и технике (JAMSTEC) и научно-исследовательского института Riken использовали беспилотный глубоководный зонд для изучения морского дна примерно в 150 километрах к северо-западу от острова Окинава, сообщает ЕНВ.

Исследовательская команда обнаружила, что чрезвычайно низкие электрические токи в несколько сотен милливольт сами собой генерируются вокруг гидротермальных жерл в Окинавском прогибе.

"Электричество могло повлиять на начало жизни, а также на саму эволюцию, - отмечаетнаучный сотрудник JAMSTEC Масахиро Ямамото. – Поиск подобных сред во Вселенной может быть полезен для поисков разумной внеземной жизни".

Горячая гидротермальная жидкость, возникающая из магмы, поднимается с морского дна через глубоководные гидротермальные отверстия. Существа, которые используют горячую воду в качестве источника энергии, создали сложные экосистемы вокруг дымовых конструкций.

Открытие этих экосистем в 1977 году привело к теории, что жизнь на Земле началась в глубинах океанов вокруг гидротермальных жерл. Исследователями было обнаружено, что этом процессе могло учавствовать и электричество.

Экосистемы так называемых "Чёрных курильщиков" содержат большое количество газов, таких как сероводород и ионы металлов, включая железо и медь.

Богатая водородом горячая вода может легко переносить электроны, а вода, заполненная кислородом, может легко их получать. Морское дно вокруг гидротермальных отверстий содержит сульфидные минералы, хорошо проводящие электричество.

Согласно гипотезе исследовательской группы, электричество генерируется, когда электроны, выгружаемые из сероводорода, переносятся через сульфидные минералы в кислород в морской воде.

Этот механизм идентичен батареям топливных элементов, которые генерируют электроэнергию посредством реакции водорода и кислорода.

Метки: исследования, Япония

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