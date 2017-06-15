На судостроительном комплексе "Звезда" будут созданы новые рабочие места

На юге Приморья, в бухте Большой Камень реализуется проект современного судостроительного комплекса "Звезда". Верфь станет уникальной производственной площадкой по созданию крупнотоннажных судов и морских платформ для добычи и транспортировки углеводородов. Продукции подобного класса совсем отсутствует в России. Именно она будет основой арктического флота наиболее крупных нефтегазовых корпораций РФ, сообщает ЕНВ.

В марте 2016 года ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" стал первым резидентом территории опережающего развития "Большой камень".

Проектом строительства комплекса предполагается, что количество рабочих мест на предприятии будет увеличено до 7500 человек. Проект рассчитан до 2025 года. До конца этого года количество работников верфи будет составлять почти 1700 человек, основная часть которых – жители Приморского края. Около пятисот человек уже трудоустроены.

В настоящее время на судостроительном комплексе полным ходом идут работы по формированию закладной секции первого судна по заказу ПАО НК "Роснефть". Как отмечают на предприятии, есть открытые вакансии для специалистов самого широкого профиля, имеющих опыт работы в крупном промышленном производстве и судостроении: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи по работе на станках с ЧПУ, нормировщики, экономисты по труду, рабочие высокой квалификации – сварщики, гибщики, судокорпусники.

Для тех, кто не имеет такого опыта работы, но готов учиться и переучиваться, организуются курсы профессиональной подготовки по востребованным рабочим специальностям. Наряду с этим продолжается строительство СК "Звезда", и сохраняется потребность в специалистах и рабочих строительной отрасли.

Почти 50 выпускников инженерных специальностей ДВФУ, МГУ имени Невельского, Дальневосточного судостроительного колледжа сразу же после окончания обучения получили приглашение от работодателя по трудоустройству на СК "Звезда". В ближайшем времени по причине необходимости в кадрах будут проводиться поездки сотрудников "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" по различным регионам Приморья.

Основной задачей для того, чтобы привлечь и зафиксировать новые рабочие кадры, будет являться возведение жилых комплексов для работников верфи. Окончание строительства первого дома для работников произошло 2016 году. К сентябрю 2017 года будет закончено строительство второго дома. Всего возведение шести ведомственных жилых домов на 444 квартиры за счет средств "НК "Роснефть". В общем, с 2017 по 2024 годы будет построено почти 6 тысяч квартир, а это полностью обеспечит потребность строителей верфи в жилом пространстве.

Напомним, глава государства Владимира Путин ранее отметил участие Приморского края в создании объектов социальной инфраструктуры ТОР "Большой Камень", где строится одна из крупных судоверфей. Там, по словам главы края, будут построены 750 квартир арендного жилья для будущих работников "Звезды" и объекты социальной инфраструктуры.