Приморский краевой суд не принял апелляцию браконьера из Северной Кореи

Северокорейский гражданин, который был членом команды рыбопромыслового браконьерского судна из КНДР, проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Ранее апелляционный отдел Приморского краевого суда не принял жалобу иностранного гражданина, который был одним из участников вооруженного конфликта на побережье Приморского края 15 октября прошлого года, сообщает ЕНВ.

Ранее УФСБ России по Приморскому краю сообщало о том, что на агрессивное поведение браконьеров представители ФСБ России открыли предупредительный огонь, а затем и были вынуждены применить огонь на поражение. В результате было ранено 9 представителей команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался. История вылилась в несколько уголовных дел, подробности поступали от Федеральной службы безопасности и Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

На данный момент прокуратура региона сообщила корреспондентам о новых положениях истории. Так, осуждённый гражданин Северной Кореи, которому в апреле городской суд Находки вынес обвинительный приговор по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), оказался не согласным с обвинительным приговором и подал апелляцию в Приморском краевом суде.

Иностранец заявил, что не нападал на участвовавшего в досмотре судна командира артиллерийской боевой части пограничного сторожевого корабля. Суд не удовлетворил обжалованную в апелляционном порядке жалобу браконьера, и приговор остался неизменным.

Старший помощник прокурора региона Виолетта Дорожкина сообщила, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее говорилось о том, что при выполнении стрельбы по винто-рулевой группе члены команды судна-нарушителя попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. В результате противоправных действий команды один из членов российской осмотровой группы получил ранение головы. С корейской было ранено восемь человек, а один погиб.

Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю проинформировало генеральное консульство КНДР во Владивостоке о факте применения оружия и предпринятым мерам.