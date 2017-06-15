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Общество

14 июня 2017, 12:30
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

Отряд кораблей Тихоокеанского флота был в походе с 1 апреля

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" вернулся в главную базу флота Владивосток из дальнего океанского похода, сообщает ЕНВ.

Морякам в столице Приморья организовали торжественную встречу, на которой присутствовали представители командования и военнослужащие ТОФ, родные и близкие, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций, сообщает в среду пресс-служба флота.

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания. По традиции, вернувшимся из похода морякам были вручены жареные поросята.

Кроме того, шесть офицеров с "Варяга" получили государственные награды: троим вручены медали Ушакова, еще троим - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполнял задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. За это время корабли прошли свыше 11 тыс. морских миль. Моряки совершили заходы в порты Пусан (Республика Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур), Таджунг - Приок (Индонезия) и Гонконг (Китай). Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур и в выставке вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша-2017" в военно-морской базе Чанги. Провели совместные учения по связи и маневрированию с кораблями ВМС Сингапура и Индонезии. Во время стоянки в порту Манила флагман ТОФ крейсер "Варяг" посетил президент Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.

Метки: ТОФ

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