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Китай

14 июня 2017, 11:50
Apple облагает 30-процентным налогом создателей контента в Китае

Apple облагает 30-процентным налогом создателей контента в Китае

Как считают аналитики, это может иметь неприятные последствия для Apple

В своей недавно обновленной версииинтернет-магазинаAppStore, компания впервые применила новые функции налогообложения. Теперь, она хочет получать 30-процентный налог от доходов, полученных разработчиками контента в Китае, сообщает ЕНВ. 

"Создатели контента занимают важное положение в Китае. Облагая их налогом на 30 процентов от дохода, Apple в ближайшем будущем ожидает значительного увеличения своих доходов в Китае, - говорит управляющий директор IDC ChinaКитти Фок. – Тем не менее, это может быть не совсем мудрым шагом в долгосрочной перспективе, потому что создатели контента, влияющие на виртуальный мир Китая, могут отговорить людей покупать iPhone, так как новая политика уменьшит их доход".

В конце прошлой недели Apple заявила, что в последней версии AppStore, которую могут использовать девайсы,доступна только "покупка через приложение, чтобы клиенты могли оценить работу создателей цифрового контента в нем". Отметим, что Apple не сразу стали комментировать происходящее.

Этот шаг уже вызвал определенное возмущение со стороны интернет-сообщества Китая. Исполнительный директор компании Smartisan Ло Юнхао в онлайн-трансляции в воскресенье назвал его "отвратительным".

Ло также является знаменитостью в Интернете с 14 миллионами подписчиков на китайской версии Twitter Sina Weibo.

Плохая репутация – последнее, что Apple нужно в Китае, где наблюдалось уменьшение количества поставок iPhone, поскольку компания потеряла долю на рынке местных производителей смартфонов.

Функция налогообложения редко используется на Западе, но теперь это обычное явление уже для более чем 700 миллионов пользователей смартфонов в Китае, которым все удобнее оплатить небольшую сумму денег - обычно в диапазоне от 5 до 200 юаней - чтобы продемонстрировать поддержку или выразить свою благодарность при просмотре или чтении того, что им нравится в Интернете.

Отметим, что новая политика Apple влияет только на доходы создателей контента, полученные от опросов пользователей iPhone. Пользователи телефонов Android не связаны этим правилом.

Метки: Apple, Китай

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