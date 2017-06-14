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Экономика

13 июня 2017, 15:30
Японская бизнес-миссия едет в Хабаровск и Владивосток

Японская бизнес-миссия едет в Хабаровск и Владивосток

Джетро организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые

Японская организация по развитию внешней торговли (Джетро) 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток. В бизнес-миссии примут участие представители 22 японских компаний. Об этом заявил глава представительства Джетро в Москве Кунихиро Номура на рабочей встрече со статс-секретарем – заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павлом Волковым, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока.

Как подчеркнул Кунихиро Номура, Джетро организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые. Это, по его мнению, ознаменует первый этап такого рода мероприятий.

Японская организация по развитию внешней торговли (Джетро) представляет собой правительственное агентство, которое занимается содействием в привлечении инвестиций, оказанию помощи в налаживании экспорта в Японию, взаимодействием с бизнесом Японии и других стран. Организация имеет 28 региональных отделений в крупнейших городах Японии и 77 представительств в 57 странах мира. Джетро является крупным исследовательским центром, осуществляет сбор и обработку экономической информации.

В марте этого года в преддверии планируемой бизнес-миссии на Дальний Восток Джетро выпустило для японских предпринимателей исследование "Стиль Владивостока и Хабаровска", посвященное потребительскому рынку двух регионов с особым акцентом на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.

"Мы настроены на тесные доверительные отношения. Для этого важны практические шаги. Мы поддерживаем бизнес-миссию в Хабаровск и Владивосток. Готовы оказать организационную помощь. Уверен, что в дальнейшем мы сможем совместно планировать программу таких бизнес-миссий и рассказывать японским предпринимателям о новых возможностях для ведения бизнеса, которые есть на Дальнем Востоке", - отметил Павел Волков

Замглавы Минвостокразвития проинформировал японскую сторону о введении в России механизма электронных виз. Первые пункты пропуска для прибытия через Свободный порт Владивосток по электронным визам заработают с 1 августа. 

"Любой гражданин Японии сможет приехать во Владивосток на 8 дней в упрощенном порядке. Визу можно будет оформить на специально сайте за 4 дня до предполагаемой даты визита. Такой режим упростит возможность визита для туристов и предпринимателей, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса. Надеемся, это поможет узнать Россию и наш Дальний Восток, и мы сможем двигаться навстречу друг другу", – подчеркнул замминистра.

Метки: Джетро, Япония

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