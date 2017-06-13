Во Владивостоке прошло спортивно-массовое мероприятие в честь Дня России

На базе водноспортивной станции Спортивного центра ЦСКА-Владивосток прошло общефлотское спортивно-массовое мероприятие "Военно-спортивная семья", посвящённое Дню России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В соревнованиях приняли участие 40 человек в составе десяти команд. Спортивные семьи из числа военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота (ТОФ) представляли объединения, соединения и части флота. Также в мероприятии приняли участие команды, представляющие "Юнармию" и ЦСКА. В рамках спортивного мероприятия было проведено семь спортивно-развлекательных конкурсов для взрослых и детей.

В ходе спортивного праздника прошли показательные выступления военнослужащих разведподразделения морской пехоты ТОФ, с номерами выступили детские танцевальные коллективы и артисты ансамбля песни и пляски ТОФ. Все желающие смогли осмотреть выставку вооружения и военной техники. Кроме того, для участников и гостей были развёрнуты тематические площадки на которых можно было пострелять из луков и арбалетов, прокатиться на быстроходном катере по акватории Амурского залива, ознакомиться со снаряжением для экстремального туризма, изучить устройство парашюта и морской шлюпки.

Первое место в общефлотском спортивно-массовом мероприятии "Военно-спортивная семья" заняла команда соединения морской пехоты ТОФ "Великолепная четвёрка", серебро у команды морской авиации флота "Авиатор", на третью ступень пьедестала поднялась команда "Морская мозаика", представляющая штаб Тихоокеанского флота.

Призёры были награждены медалями и кубками, а все участники грамотами от командующего Тихоокеанским флотом.