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Общество

12 июня 2017, 22:20
Американские ученые: В большинстве случаев раковые заболевания возникают случайно

Американские ученые: В большинстве случаев раковые заболевания возникают случайно

Однако, специалисты считают, что риск возникновения раковых опухолей в организме можно снизить

В Центре изучения рака им. ДжонаХопкинса (Балтимор, США) были рассмотрены 32 раковых заболевания и  их провоцирующие факторы, в том числе,окружающая среда, образ жизни, наследственность и случайности в образовании ДНК. Согласно исследованию, последнее отвечает за две трети генетических изменений, которые приводят к заболеванию, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Мы все слышали историю о человеке, который всю жизнь придерживался здоровой диеты, регулярно тренировался, никогда не курил или не злоупотреблял алкоголем, и все же, несмотря на все "правила", ему в конечном итоге был поставлен диагноз рака. Это просто невезение, как говорят некоторые, но, согласно новым исследованиям Университета Джона Хопкинса в США, эта история имеет под собой реальные основания.

В исследовании, проведенном Бертом Фогельштейном и Кристианом омасетти в Центре изучения рака им. Джона Хопкинса, было установлено, что многие виды рака не только не неизбежны, но и имеют меньшую зависимость от окружающей среды, образа жизни или наследственных факторов, а также случайных ошибок копирования ДНК. Другими словами, рак – отчасти просто случайность.

Рак - это заболевание, связанное с генами клеток. По словам специалиста по онкологии Гонконгской адвентистской больницы, доктора Ау Сиуки, эти клетки приобрели способность к неконтролируемому росту, избегая механизма контроля организма и иммунного наблюдения. Эти дополнительные клетки могут образовывать сгустки ткани, так называемые опухоли, проникающие и разрушающие соседние органы или распространяющиеся через кровь или лимфатические сосуды в другие органы.

"В отличие от нормальных клеток, генетический состав или геном раковых клеток очень нестабилен, а дальнейшие генетические изменения накапливаются по мере деления клеток, генерируя множественных клонов раковых клеток с различными генетическими изменениями", - говорит Ау Сиуки.

В исследовании, опубликованном в марте этого года в журнале Science, Фогельштейн и Томасетти рассмотрели 32 типа рака и отметили, что, в целом, около 66% генетических мутаций, которые приводят к этой болезни, являются результатом случайных ошибок копирования ДНК; 29% были обусловлены факторами окружающей среды и образа жизни; а оставшиеся пять процентов были унаследованы.

Исследуя различные виды рака, ученые обнаружили, что некоторые из них, скорее всего, являются следствием воздействия факторов окружающей среды, в то время, как другие виды рака связаны скорее с случайными мутациями, чем с экологическими или наследственными факторами. Например, они обнаружили, что 65% мутаций, которые вызывают рак легких, связаны с факторами окружающей средыиливредными привычками, такими как курение, и только 35% вызваны случайными ошибками копирования ДНК.

Напротив, 77% мутаций, приводящих к раку поджелудочной железы, вызваны случайными ошибками копирования ДНК, 18% –факторами окружающей среды и только 5% – результатом наследственности. Исследование также показало, что большинство детских раковых заболеваний являются результатом неудачного копирования ДНК.

Суть в том, что рак может поразить любого человека в любое время, и вы не должны винить себя, если попадете в это число. Но, если эти генетические мутации действительно столь же случайны, как предлагает исследование, и все это сводится к простой удаче, должны ли мы по-прежнему беспокоиться о наших привычках, направленных на минимизацию нашего риска к заболеванию раком?

Правильный ответ – да. "Образ жизни может сильно свести к минимуму риск развития рака. Даже если присутствует элемент "удачи", мы все равно должны сделать все возможное, чтобы свести к минимуму этот риск ", - прокомментировала врач высшей категории, совладелица "Клиники доктора Григоренко" (Владивосток) Ирина Григоренко.

В свою очередь, доктор Ау Сиуки добавил, что, хотя многие из причинно-следственных факторов развития рака до сих пор неизвестны, риск заболевания сильно зависит от привычек и среды, в которой мы живем. Он приводит список Американского онкологического общества "Известные и возможные канцерогены ". В него входятфакторы образа жизни, такие как питание, курение и физическая активность, воздействие ультрафиолетового света, радонового газа и инфекционных реагентов, медицинские препараты,радиация и наркотики, воздействия определенных химических веществ дома или на рабочем месте и различные загрязнения, которые подавляют иммунную систему.

Однако перед тем, как начать борьбу с раком и, предположим, купить абонемент в спортзал, вы должны помнить, что формируя привычки здорового образа жизни, вы можете снизить риск развития рака. Но это не значит, что вы если вы правильно питаетесь, тренируетесь и следите за потреблением канцерогенов, то вы полностью предупреждаете появление рака. Это связано с тем, что многие из причинно-следственных факторов появления рака до сих пор неизвестны.

"Только 15 процентов случаев появления рака, за исключением тех, что были вызваны курением, можно свести к минимуму, изменив свой образ жизни. Мы действительно не знаем, что вызывает остальные случаи появления рака", - отметил доктор Ау Сиуки.

Чтобы по-настоящему понять причины появления рака, нам необходимо упорядочить ДНК каждой раковой клетки, добавил Ау Сиуки:"В исследовании изучался рак на макроскопическом уровне, а не на микроскопическом".

Метки: рак, США

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