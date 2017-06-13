В Сиднее самолет совершил аварийную посадку с серьезным повреждением двигателя

Рейс MU-736 "Сидней-Шанхай" China Eastern Airlines вылетел в воскресенье, в 20:30. Однако, пилоты воздушного суднасообщили о проблемах уже через час после взлета. Они вернулись в Сидней, где самолет смог безопасно приземлиться. Пассажиры были эвакуированы без каких-либо травм, сообщает ЕНВ.

"Экипаж заметил необычное положение левого двигателя и решил немедленно вернуться в аэропорт Сиднея. Все пассажиры и члены экипажа безопасно приземлились", - прокомментировала ситуацию генеральный менеджер China Eastern Airlines Кэти Чжан.

"Мы поднялись в воздух и внезапно ... словно запахло гарью. Мы были просто в панике, потому что мы понятия не имели, что происходит", - рассказал один из пассажиров рейса.

При этом, сообщается, что большинство объявлений во время полета были сделаны на китайском языке, а англоговорящие пассажиры заявили, что они изо всех сил пытались узнать хоть какие-либо подробности.

После аварийной посадки пассажиры были размещены в отелях в аэропорту Сиднея и, как ожидается, отправятся в Шанхай позже. Несмотря на хаос, пассажиры поблагодарили сотрудников авиакомпании за их профессионализм.

Несколько других рейсов из Сиднея были отменены в понедельник утром, прежде чем, густой туман, покрывший город, рассеялся после восхода солнца.

В компании Rolls-Royce, выпустившей двигатели серии Trent 700, использовавшиеся на Airbus A330,отметили, что знают об этом инциденте и будем тесно сотрудничать с клиентами и партнерами, чтобы понять причину произошедшего.

Эксперт по авиации Университета Нового Южного Уэльса (Сидней), профессор Джейсон Миддлтон, сообщил "Рейтерс", что, как оказалось, капот двигателя был разорван до основного компрессорного лезвия."Когда происходит что-то подобное, вы часто не знаете, что послужило причиной. Мы думаем, это могло произойти из-занекачественных винтов", - отметил он.

Служба транспортной безопасности Австралии заявила, что они уже расследуют инцидент.Комплексным расследованием аварии займутся также авиационные власти Австралии и Китая.