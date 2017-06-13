Сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи был выпущен на свободу по амнистии

Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, освобожден по амнистии. В онлайновом заявлении говорится, что Сейф аль-Ислам Каддафи был освобожден в пятницу. Однако вооруженная группировка, которая опубликовала это заявление, не называет ни причин внезапного освобождения, ни данных о его нынешнем местонахождении, сообщает ЕНВ со ссылкой BBC.

Второй сын Каддафи, который когда-то считался фигурой номер 2 в стране, был осужден за убийство людей во время подавления антиправительственных демонстраций и народного восстания в 2011 году. Каддафи, который был убит во время этого восстания, правил страной на протяжении более 40 лет.

Начиная с 2011 года, в Ливии продолжалась гражданская война между соперничающими группировками.

Такая ситуация привела к тому, что группировка боевиков "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка, ИГ) и другие исламистские экстремисты смогли захватить в стране определенную власть.

Возникли опасения, что освобождение сына Каддафи может привести к дальнейшему замешательству.