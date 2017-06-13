Алексей Сузанский: От всей души поздравляю всех с Днем России!

Уважаемые земляки! Приморцы!

Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником страны – Днем России!

День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране, повод задуматься о настоящем и будущем Отечества, о том, что и как мы сделали и что нам еще предстоит сделать для укрепления и развития великой России. Это праздник нашего национального единения во имя процветания Отечества, наших надежд на созидательный мирный труд, на формирование эффективного государства, на создание в стране весомой и современной инновационной экономики.

Каждый из нас осознает, что все мы – граждане единого государства. Забота об общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к живущим рядом – вот необходимый и весомый вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.

От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, радости, успехов и счастья!