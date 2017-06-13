В Харбине пройдет презентация возможностей Приморского края

С 13 по 17 июня в провинции Хэйлунцзян в Китае будут проходить дни Приморского края. От дальневосточного региона делегация отправится в Харбин с целью презентации возможностей субъекта в разных сферах - от медицинских и образовательных услуг до инвестиций и торговли, сообщает ЕНВ.

Проводить перекрестные Дни решили главы Приморского края Владимир Миклушевский и провинции Хэйлунцзян Лу Хао в 2015 году на Восточном экономическом форуме. Так, во время обозначенных дней проводятся мероприятия, главной целью которых является расширение экономических и политических отношений между российским регионом и провинцией Хэйлунцзян.

"Главная часть нашей программы - показ возможностей региона, в том числе, с точки зрения инвестиционной составляющей. Так, между регионами пройдут встречи в формате b2b. С этой целью предпринимателям из Приморья была дана бизнес-установка. Сюда вошли около 300 предпринимателей. Мы рассчитываем, что после встреч, мы договоримся о новых сотрудничества между регионами", - сообщил глава департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

Представители Приморья продемонстрируют туристский потенциал края: на большом стенде разместят свои презентационные материалы региональный Туристско-информационный центр, крупные объекты турпоказа, туроператоры и туркомпании региона, которые предложат потенциальным туристам маршруты и туры по самым ярким и интересным местам региона.

Отдельная часть мероприятий будет посвящена культурно-историческим и образовательным программам. Сюда войдет и концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, мастер-классы по созданию кукол, а также выставка картин приморских художников. На выставке представители вузов Приморского края познакомят китайских граждан, как с культурой и искусством России, так и с традициями и правилами русской речи.

По сообщению представителей делегации, в Дни Приморского края включается и спортивная программа. Так, 14 июня состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам между Хэйлунцзяном и Приморьем. Помимо этого, представители системы здравоохранения обсудят важные вопросы международного сотрудничества в этой сфере, а китайские и российские СМИ договорятся об информационных обменах между регионами.

"Открытие Дней состоится 14 июня. В мероприятиях примут участие губернатор Владимир Миклушевский и губернатор провинции-партнера Лу Хао. Уверен, что событие станет ещё одним шагом на пути к укреплению и развитию наших отношений", — сообщил Алексей Старичков.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV российско-китайского ЭКСПО. В этом году деловая часть ярмарки пройдет под лозунгом "Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций".