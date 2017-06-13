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Экономика

12 июня 2017, 13:30
Резиденты Свободного порта Владивосток составили соглашения с представителями КРДВ на 5 млрд руб

Резиденты Свободного порта Владивосток составили соглашения с представителями КРДВ на 5 млрд руб

На данный момент резидентами свободного порта являются 206 компаний

Корпорация развития Дальнего Востока и инвесторы Свободного порта Владивосток на Дальневосточном медиасаммите заключили соглашения на сумму более пяти миллиардов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу КРДВ.

"Благодаря новым производствам на территории свободного порта Владивосток и заключении новых сделок, мы можем сделать вывод о необходимости и выгодности преференций такого экономического режима. Наша основная задача - помочь и обеспечить реализацией условия финансовой и административной политики в инвестиционных проектах в ДФО", - сообщает генеральный директор Корпорации развития ДВ Денис Тихонов.

Он добавил, что общая сумма инвестиционной части - более пяти миллиардов рублей.

Так, инвестиционно-строительная компания "Система" собирается создать модернизированные жилые комплексы "Премьер" и "Высота". Квартиры решено сделать со свободной планировкой. Также здесь будут офисные помещения, подземный паркинг и спортивный клуб. В данный проект инвестируется более двух миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться уже с 2017 года, а срок ввода в эксплуатацию эксперты называют 2024 год.

"По причине преференций Свободного порта в несколько раз увеличилась общая эффективность нашего проекта", - сообщила директор компании "Система" Наталья Целуйко.

Компания собирается реализовывать и другой проект под названием "Комкон-2". При его реализации планируется построить многофункциональный 26-этажный официально-общественный центр. На данный проект направлено почти 2,5 миллиарда рублей. Все работы будут начинаться уже ко второй декаде 2017 года, а окончание строительства эксперты связывают с осенью 2020 года.

"Благодаря преференциальному режиму мы имеем возможность реализовать проект в непростых экономических условиях", - отметил глава ООО "Комкон-2" Алексей Сарана.

Компания "Светлый" создаст фабрику, которая будет производить кожу профессиональной системы обработки, чтобы впоследствии из нее производить товары в Надеждинском районе. В данном проекте высока доля и инвестиций из КНР. Их общий же объем и вовсе составляет 269 миллионов рублей. С течением времени компания перейдет к производству кожаной обуви и разведению крупного рогатого скота. Проект будет начат лишь в 2020 году, а при помощи него будет создано пятьсот рабочих мест.

Также компания "Спасский лесоперерабатывающий комплекс-Групп" ("СЛПК-Групп") создаст лесо- и камнеперерабатывающие заводы в Спасске-Дальнем. Компания получит инвестиции в размере 400 миллионов рублей и создаст с помощью реализации проекта 120 рабочих мест. Начнется проект в 2017 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

"С запуском комплекса появится серьезный поставщик, удовлетворяющий стабильный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках", - рассказал генеральный директор "СЛПК-Групп" Максим Пустовойт.

Отметим, что с началом действующего федерального закона о Свободном порту Владивосток в КРДВ пришло 364 заявки на общую сумму инвестиций более 362 миллиардов рублей. Общая перспектива рабочих мест примерно равняется 34 тысячам. На данный момент резидентами свободного порта являются 206 компаний с объемом инвестиций на сумму более 278 миллиарда рублей и перспективой создать более 26 тысяч рабочих мест.

Метки: КРДВ, Свободный порт Владивосток

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