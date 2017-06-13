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Китай

12 июня 2017, 13:00
В Китае открылась выставка "Раритеты дома Романовых"

В Китае открылась выставка "Раритеты дома Романовых"

Выставка открыта для всех желающих до 27 августа

В городе Чэнду провинции Сычуань открылась выставка "Раритеты дома Романовых". Экспозиция из 243 предметов старины, привезенных из российского государственного музея-заповедника "Петергоф", знакомит посетителей с историей жизни рода Романовых, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Среди экспонатов - произведения живописи, фарфоровые изделия, предметы одежды и мебели.

Посетители также могут увидеть показ русских костюмов, сыграть в "Тетрис" и собрать матрешку.

По сообщению местных властей, выставка организована Музеем Чэнду в рамках мероприятий по укреплению культурных обменов со странами вдоль "Пояса и пути".

По словам замдиректора "Петергофа" Тамары Носович, выставка нацелена на ознакомление китайской публики с историей России.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из важнейших музеев, где хранятся и представлены предметы, принадлежавшие роду Романовых (1613-1917 гг.) . Петр Великий, представитель династии, был последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским.

Выставка будет бесплатно открыта для всех желающих до 27 августа.

Метки: Китай, Романовы

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