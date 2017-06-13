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Общество

12 июня 2017, 12:30
Медные трубы остались в Находке

Медные трубы остались в Находке

Злоумышленник совершил хищение медных труб весом 15 кг с помещения кузни плавбазы

Сотрудниками транспортной полиции Находки накануне Дня России задержан мужчина, подозреваемый в хищении ценного судового имущества, сообщает ЕНВ.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте выявлен 27-летний житель Приморского края, который подозревается в краже имущества одного из предприятий города.

Транспортными полицейскими установлено, что злоумышленник совершил хищение медных труб весом 15 кг из помещения кузни ремонтирующейся в Находке плавбазы, стоящей у пирса на территории одного из предприятий города-порта.  Ущерб, причиненный собственнику, составил порядка 12 тысяч рублей, хотя продать медный лом сегодня реально всего по 250-300 рублей за кило.

Мужчина сообщил стражам правопорядка, что кражу совершил с целью последующей продажи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

В настоящее время отделом дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Метки: МВД, медь, плавбаза

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