Во Владивостоке продолжаются гастроли хорошего человеческого театра

Московский губернский театр и его художественный руководитель Сергей Безруков проповедуют человеческий театр, исследующий характеры и судьбы людей, сообщает ЕНВ.

Напомним, театр Московской области - МГТ был создан несколько лет тому назад путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра.

Театр имеет длительные творческие традиции, но пока очень молод, хотя популярнейшему и харизматичному Безрукову за четыре года удалось сформировать в нем неплохой актерский состав.

"Мы проповедуем человеческий театр, - сказал на встрече со СМИ многословный и словно купающийся в своей известности художественный руководитель театра Сергей Безруков, - нам нельзя терять связь с русским психологическим театром, для нас всегда важен человек, его судьба, характер и мы пытаемся в нем разобраться".

Во Владивосток москвичи привезли такие свои спектакли, как: "Нашла коса на камень", "Прекрасное далеко", "Вид с моста", "Сирано де Бержерак" - в пьесе Ростана занят сам Безруков. В программу входит и детский "акробатический" спектакль "Маугли", от которого осталась в восторге вся побывавшая на представлении ребятня.

Кстати, сам художественный руководитель театра называет детские постановки "спектакли со смыслом", а из 30 спектаклей репертуарного плана МГТ десять - детские. Что объяснимо: при огромной конкуренции театров Москвы за зрителя МГТ выигрывает посещаемость своих спектаклей именно обилием детских постановок выходного дня.

За несколько дней в спектаклях областного московского театра на владивостокской сцене появятся популярный и набирающие известность актеры МГТ Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин, Илья Малаков, Галина Бокашевская, Сергей Вершинин, Юлия Пилипович.

"Мы стараемся делать равносильный актерский состав для всех спектаклей, для первого, второго, а порою и третьего состава артистов, занятых в спектакле, причем известность не важна, - сказал на встрече со СМИ Сергей Безруков, - если артист менее известный, это не означает, что он слабее актерски. Тут вопрос популярности и частоты появления на экране телевизора".

Отвечая на вопрос ЕНВ, 44-летний Безруков рассказал, что он во Владивостоке в 21 веке был не один раз.

"Я очень рад приехать снова во Владивосток не просто как актер, а как художественный руководитель хорошего театра и показать вам своих артистов. Я всегда очень люблю приезжать в ваш город, в фильме "Ирония судьбы - 2" мой герой - это "Ираклий из Владика"", это я, кстати, придумал, чтобы он был из Владивостока, так мне хотелось передать привет и сделать подарок всем моим друзьям владивостокским".

А Галина Бокашевская рассказала о своем участии в одном из кинофестивалей "Меридианы Тихого", добавив: "У меня было 20 встреч со зрителями глубинки во время и после тайфуна… было трудно и интересно, ну, и заплатили мне здесь тогда очень хорошо".

Говоря о спектаклях МГТ, Безруков добавил: "Нашла коса на камень" – наш первый спектакль, с него начался Московский губернский театр. Я сделал инсценировку из трех пьес Островского, за основу взяв "Бешеные деньги" (сначала Островский назвал ее "Нашла коса на камень", а потом изменил название). Объединяя две труппы, я решил сделать большой спектакль – в "Нашла коса на камень" занято 70 человек. Единственный "варяг" в этом спектакле – Дмитрий Дюжев, для меня он – истинный Васильков, поскольку ему и играть-то не надо, он сущий Васильков, такой новый русский, который говорит: Сколько можно воровать-то, честным быть гораздо выгоднее. Островский вечен".

В спектакле занят оркестр, да, у меня при театре есть духовой губернский оркестр. Думаю, перед началом спектакля во Владивостоке в фойе поиграет наш оркестр, чтобы так дать зрителю возможность погрузиться в атмосферу.

ЕНВ побывали на спектакле "Вид с моста" Артура Миллера; что сказать: хороший спектакль уровня хорошего областного театра, не более, по нашему мнению. Кстати, зрительный зал был отнюдь не забит битком, а сценография и уровень исполнительского мастерства многих столичных актеров были заметно хужее многих спектаклей нашего родного академического драмтеатра Приморья имени Максима Горького.