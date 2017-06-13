Юрий Трутнев о ВЭД в ДФО: "тормозов" буду увольнять

Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев – в ходе прошедшего на острове Русский медиамаммита прямо рассказал о проблемах ВЭД в Приморье, сообщает ЕНВ.

В частности, в ходе визита в бухту Муравьиная, полпред поручил расторгнуть договоры с не выполнившими свои обязательства инвесторами игорной зоны "Приморье".

"Здесь, в игорной зоне, сегодня есть один не реализовавшийся проект и куча "подвисших". Я попросил главу Приморья расторгнуть договоры со всеми инвесторами, которые не выполнили свои обязательства, а земельные участки игорной зоны вновь выставить на аукцион", - сказал Юрий Трутнев на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке.

Вице-премьер отметил, что инвесторы "игорки" годами не выполняют свои финансовые обязательства.

"Вкладывают незначительные суммы. Складывается ощущение, что просто тянут время, чтобы потом перепродать участки. Нужен прозрачный аукцион, тогда инвестор будет биться за возврат средств", - считает полпред.

Напомним, что несколько недель назад администрация края уже расторгла договор с компанией "Роял Тайм Приморье", которая планировала начать строительство казино в прошлом году.

А на встрече с главными редакторами дальневосточных СМИ Юрий Трутнев раскритиковал темпы строительства пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" в Приморье.

"Знаете, в правительстве есть институты, которые работают, на мой взгляд, хорошо, а есть, которые почему-то спотыкаются постоянно о собственные ноги. Росграница она вот так пока работает. Вот все, что касается погранпереходов, еще раз говорю — пинаем, контролируем, но почему-то это пока зона бедствия", — сказал полпред ведущим журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос о строительстве новых погранпереходов в Приморье на границе с КНР.

По его словам, в то же время в настоящее время уже заключены контракты по строительству ряда погранпереходов в крае и других регионах.

"Вы правы, наши погранпереходы нас, мягко говоря, не красят. Я был в пунктах пропуска "Пограничный" и "Краскино", эмоции испытал довольно сложные. По погранпереходам, медленнее, чем хотелось бы, но мы все же порядок наводим. Вроде бы уже нормальные строительные компании вышли, все это контролируем. Дай бог, что будет построено", — отметил Юрий Трутнев.

"Мы все вместе должны поверить в то, что у Дальнего Востока – большое будущее. И в этой работе полпредство президента на Дальнем Востоке надеется на помощь средств массовой информации", - сказал в ходе работы во Владивостоке в адрес СМИ полпред.

"У меня каждый день начинается с дальневосточных новостей, что осветили, о чем рассказали журналисты. А именно – с чем столкнулись люди, как люди живут. Если журналисты об этом не будут писать, мы этого не узнаем. Мы можем не увидеть этих проблем", - добавил он.

Напомним, что правительство приняло 15 новых федеральных законов, в том числе дальневосточный гектар, территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток. Большая часть законов уже заработала, заработал закон о снижении энерготарифов, с 1 августа – электронная виза для иностранцев во Владивосток. При формировании всех законов в правительстве исходили из главного "вызова" – это конкуренция с другими странами, в первую очередь со странами АТЭС. Ведь инвестор выбирает лучшее.

Инвестиционной привлекательности Владивостока, Приморья и вообще ДФО было уделено больше всего времени дискуссии на Русском.

"Инвестор приходит и сталкивается именно с чиновниками в субъектах. И очень многое зависит от того, как этого инвестора принимают. Если мы будем помогать, то будет разговор. А если морочить голову будем, то процесс затормозится, и инвестор в итоге уйдет. Поэтому так важны позитивные примеры – вот пришел к нам инвестор, а ему другие инвесторы территории дают оценку – как с нами работать, – прокомментировал Юрий Трутнев

Отвечая на вопрос ЕНВ о медленном внедрении на региональных территориях федеральных нововведений в законодательстве, вице-премьер Юрий Трутнев пообещал разобраться с чиновниками, которые мешают предпринимателям вести выгодный для России бизнес на Дальнем Востоке.

"Мы будем выявлять тех чиновников, которые мешают развиваться экономике России, и будем выгонять их с работы, безжалостно", — заявил вице-премьер, добавив как пример, свои впечатления от Камчатки.

"Я даже дал задание посчитать количество проверок бизнеса на Дальнем Востоке, чтобы посмотреть, кому там неймется. И попросил журналистов обратить внимание на эту тему - подсказывать и помогать. А то на Камчатке предприниматель построил аквапарк (вот такой подарок сделал он землякам) - и вместо разрешения на открытие предприятия получил 19 проверок за три месяца. Эти данные об избыточной активности я передам руководителям соответствующих федеральных ведомств, попрошу принять соответствующие меры. Если они меня не услышат, сделаю доклад президенту, сказал полпред. – Многие руководители федеральных ведомств в регионах пытались не слышать полпредство, я потратил свое рабочее время, чтобы уволить одного, второго такого чиновника в погонах – теперь нас внимательно слушают. А мы слушаем обращения людей, в том числе через СМИ", - добавил Юрий Трутнев.

Вице-премьер рассказал о беседе с главами регионов, которая состоялась накануне. По его словам, они обсуждали с ним эту проблему. Он пояснил, что проверки инициируют федеральные органы, и губернаторы не могут сократить или увеличить их число.