Геополитические процессы вокруг Кореи переформатировали межгосударственные отношения в регионе

Южная Корея прекращает развертывание THAAD и вместе с Россией стремится экономически помочь Северу, подрывает санкции Китая и мешает усилиям США сдерживать Пхеньян. Эксперты уверены, что вокруг Корейского полуострова изменился характер межгосударственных отношений, поскольку Южная Корея начинает дистанцироваться от США, чтобы наладить более тесные отношения с Севером и Россией, сообщает ЕНВ.

На прошлой неделе старший помощник южнокорейского президента Мун Джэина объявил о том, что развертывание американской антибаллистической ракетной системы, известной как THAAD, будет приостановлено. Система THAAD уже частично развернута в Сонджу, Южном Кёнсанге, для защиты от возможных нападений со стороны Северной Кореи. Мун Джэин выступал против ее развертывания во время своей избирательной кампании и теперь приказал изучить ее экологическое воздействие, что, по словам его помощника, может занять до двух лет.

Это еще больше усиливает напряженные отношения, так как президент США Дональд Трамп угрожал прекратить Соглашение о свободной торговле между США и Республикой Корея и заставить Сеул платить за THAAD.

В то же время Россия развивает более сильные экономические связи с Северной Кореей. Так, ЕНВ ранее сообщило, что Россия и Северная Корея увеличили свою двустороннюю торговлю в январе и в феврале этого года на 73% по сравнению с тем же периодом 2016 года, а российский экспорт в Северную Корею увеличился на 149,1 процента.

Это произошло через три месяца после того, как Китай объявил об эмбарго на экспортугля в Северную Корею. На долю Китая приходится почти 90% внешней торговли Северной Кореи, а уголь занимает первую строчку в перечне импортируемых товаров по объемам.

В четверг в Северной Корее была запущены десятая по счету в этом году ракету и уже пятая – с момента проведения президентских выборов в Южной Корее. На следующий день президент России Владимир Путин выразил беспокойствопо поводу испытаний, но также выступили против "запугивания" Севера со стороны соседей и США.

Эксперты говорят, что Россия воспользовалась эмбарго Китая и, подрывая санкции, расширяет собственную торговлю с Севером. Так, по словам профессора экономики Ниигатского университета Ивана Целичева, российская сторона это делает для того, чтобы отличить свою внешнюю политику от Запада и, таким образом, продемонстрировать свою геополитическую силу и значение.

"С другой стороны, мы не должны переоценивать масштабы расширения этих связей с Северной Кореей. Они остаются ничтожными и несопоставимыми со связями между Северной Кореей и Китаем", - добавил он.

Недавно Москва открыла новую паромную линию из Владивостока в северокорейский город Раджин. Российские официальные лица также посетили Север в январе, чтобы исследовать модернизацию железной дороги Раджин-Хасан. Кроме того, стороны договорились о привлечении порядка 40 000 северокорейских рабочих в Россию.Все эти шаги помогли Пхеньяну в период санкций.

Президент Южной Кореи Мун Джэин говорил о создании "экономических поясов" с Севером и возобновлении промышленного комплекса Кэсон, источника значительного дохода.

В то время как Россия и Южная Корея выстраиваются в очередь, чтобы предложить экономическую помощь Северной Корее, отношения между Южной Кореей и США становятся непростыми, а отношения между США и Китаем начинают улучшаться.

Напомним, что главы государств Дональд Трамп и Си Цзиньпин 11 мая заключили знаковую сделку относительно значительного расширения импорта США в Китай, в том числе, сжиженного природного газа, взамен части поставок российского природного газа.

По прошествии двух дней с момента сделки, Мун Джэин после объявил о намерении вновь перейти к обсуждению проекта газопровода "Корея-Россия".

Комментируя этот шаг, профессор международных исследований Университета Ханьянг, автор книги "Путин и Корейский "Шелковый путь": Игра России на Корейском полуострове" Юнкё Ким, отметил, что Россия выставляет противовес отношениям между США и Китаем, улучшая связи с Северной и Южной Кореей.

"Это, я думаю, довольно удивительно, - сказал он, - потому что, когда Трамп был сначала избран, по-видимому, при содействии России, мы все думали, что США и Россия будут сотрудничать при решении северокорейской проблемы. Но, сейчас происходит все наоборот - Китай способствует сохранению статус-кво в отношениях между США и России".

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев считает, что и американское, и китайское, и российское руководство действуют в этой ситуации согласно собственным национальным интересам.

"Китай, очевидно, не хочет привязываться к России в тот момент, когда появляется возможность наладить отношения с США. Дональд Трамп не стремится сближаться с российским руководством, дабы не потерять рейтинг в ходе внутриполитического скандала. Российская Федерация, в свою очередь, видит возможности для восстановления торговых отношений на Корейском полуострове. С этой точки зрения ничего неординарного не происходит", - отметил политолог.