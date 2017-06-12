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Южная Корея

11 июня 2017, 21:00
Южнокорейские автогиганты "просели" в КНР из-за дипломатического скандала с размещением THAAD

Южнокорейские автогиганты "просели" в КНР из-за дипломатического скандала с размещением THAAD

В связи с этим, свое положение на китайском рынке упрочили японские автопроизводители

Дипломатический скандал между Сеулом и Пекином по поводу развертывания противоракетной системы США в Южной Корее привел к снижению продаж южнокорейских автомобилей в Китае и замещению их на японские машины, сообщает ЕНВ.

По даннымкитайских автопроизводителей и Ассоциации пассажирских автомобилей Китая, с марта по май этого года продажи автомобилей Hyundai Motor Co. и ее дочерней компании Kia Motors Corp. достигли 175 576 единиц, в то время как год назад за тот же период было продано 447 420 автомобилей, привезенных из Республики Корея. Таким образом, продажи южнокорейских автомобилей на китайском рынке упали более чем на 60%.

В то же время, продажи японских автомобилей, произведенные такими компаниями, как Nissan, Toyota и Honda, выросли в Поднебесной на 24%.

Специалисты рынка заявили, что рост продаж японских автомобилей совпал с выпуском новых моделей. Большинство японских производителей обновили свои "линейки" в целях привлечения китайских клиентов.

Они добавили, что продолжающаяся напряженность вокруг решения Сеула о развертывании системы противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD испортила двусторонние торговые отношения, а некоторые китайские потребители бойкотируют продукцию южнокорейского производства.

В свою очередь, южнокорейская сторона утверждает, что система THAAD необходима для противодействия растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи, в то время как Китай жестко выступает противразвертывания, поскольку этоущемляет интересы национальной безопасности страны.

Эксперты напомнили, что аналогичная ситуация на китайском рынке уже была, только в отношении японских автомобилей, когда в конце 2012 года между Токио и Пекином обострились территориальные проблемы.Тогда доля на китайском рынке у Hyundai и Kia выросла до 10,2%, в то время как японский сегмент "просел" до 6,5%.

В этом же году южнокорейские производители сообщили о том, что с января по апрель они занимают 4,2% рынка в Китае по сравнению с 6,92% в 2016 году. В то же время, японские автопроизводители увеличили свое присутствие до 16,8% с 14,3% в 2016 году.

Отметим, что рыночная доля Hyundai и Kia продолжает снижаться с 2014 года, когда южнокорейцы продавали 10,4% автомобилей на китайском рынке. Эксперты заявили, что, если не произойдет никаких изменений, присутствие корейских автопроизводителей в КНР в этом году может снизиться еще больше.

Метки: авторынок, Китай, Южная Корея

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