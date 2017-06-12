В Японии туристический автобус столкнулся с автомобилем

Один человек погиб, 45 пассажиров автобуса получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в японской префектуре Аити, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентсво Kyodo.

Как сообщают в полиции, в субботу автомобиль не справился с управлением и выехал на разделительную полосу на скоростной автомагистрали в центральной части Японии. В результате столкновения с автобусом погиб один человек, ещё 45 получили ранения.

По словам владельца туристического автобуса Toshin Kanko Bus Cо, на кадрах, снятых с видеорегистратора, виден автомобиль, движущийся по встречной полосе. Потеряв управление, он пролетел через среднюю полосу, прежде чем врезатьсяв переднюю часть автобуса.

Водитель машины, 62-летний врач из города Хамамацу Масамицу Икума скончался на месте. Происшествие произошло около 7:30 утра, в минувшую субботу на скоростной автомагистрали Томей в Шинширо, префектуре Аити.

Полицейские заявили, что среди 47 человек в автобусе шесть пострадали от переломов костей, в то время как другие получили легкие ранения.

По данным компании Travel Tokai, совершавшей поездку, автобус во время шопинг-тура в Минами-Альпы в префектуре Яманаши, отправился из Токиова в Аити утром.

Пассажиры утверждают, что произошедшее больше напоминало хаос, когда люди кричали о помощи. По её словам водитель автобуса получил травму головы и не мог двигаться.

"Я собиралась насладиться поездкой,но это было действительно страшно", - рассказала одна из туристов уже в больнице.

В ресторане, расположенном неподалеку от происшествия, не менее 20 раненых пассажиров после инцидента ждали медицинской помощи. По словам сотрудника ресторана, многие из них были не в состоянии ходить без посторонней помощи. При этом,некоторые пострадавшиепотеряли много крови из-за ран от стекла, разбитого в результате аварии. "В ресторане осколкибыли разбросаны по всему полу, и раненым прикладывали лед к их лицам и рукам”, - отметил он.

По словам полиции и пожарных, автомобиль Икумы направлялся в западном направлении до аварии. Авария перекрыла скоростную дорогу между Тойокавским переходом в Аичи и перекрестком Миккаби в префектуре Сидзуока примерно на пять часов.