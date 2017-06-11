КНДР готовит новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея объявила, что она близка к испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету северокорейской Трудовой партии "Нодон Синмун".

В статье говорится, что недавняя серия испытаний стратегических вооружений Северной Кореи свидетельствует о том, что близится время испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Новая баллистическая ракета средней дальности "Хвансон-12" достигла высоты в 2 тысячи километров в ходе испытания, которое состоялось 14 мая.

Как отмечается в статье газеты "Нодон Синмун", северокорейские ученые достигли уровня, позволяющего им создавать достаточно мощный двигатель для доставки межконтинентальной баллистической ракеты, а так же теплостойкую технологию, необходимую для обеспечения возвращения боеголовки в атмосферу Земли.