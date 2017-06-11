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Южная Корея

10 июня 2017, 22:20
Назначение Кан Кун Хвана пост главы МИД Южной Кореи поддержало дипломатическое сообщество страны

Назначение Кан Кун Хва на пост главы МИД Южной Кореи поддержало дипломатическое сообщество страны

После того, как оппозиция осудила решение Мун Джэина, бывшие главы МИД республики вступились за решение президента

Бывшие министры иностранных дел Южной Кореи выступили в поддержку Кан Кун Хва, назначенной президентом Мун Джэином на пост первого министра иностранных дел, сообщает ЕНВ.

Десять бывших высокопоставленных дипломатов, которые являлись министрами иностранных дел в предыдущих консервативных и либеральных правительствах, в субботу выпустили совместное заявление. В нем было отмечено, что Кан – это правильный человек, который активно занимается дипломатическими проблемами нации и решениями сложных проблем.

"Кандидат на пост министра иностранных дел Кан Кун Хва имеет достаточный опыт в международном сообществе благодаря своей многолетней деятельности в Организации Объединенных Наций и на других должностях. - говорится в заявлении. - Кан - это правильный человек, который разрешает предстоящие дипломатические вопросы, стоящие перед нашей страной, включая отношения с четырьмя окружающими сверхдержавами".

Заявление о поддержке было вызвано сильным возражением оппозиционных партий против г-жи Кан за ряд её прошлых проступков, которые включают ложную регистрацию адреса для своей дочери и возможное уклонение от уплаты налогов.

Назначение Кан не требует одобрения парламента, но утверждение ее кандидатуры без согласия Собрания может политически отрицательно отразится на рейтинге президента и, возможно, лишит Мун Джеина возможности выиграть столь необходимую поддержку со стороны оппозиционного блока для него и его сторонников.

Заявление было подписано тремя министрами иностранных дел правительства Ким Янг Сама (Хан Сун Дзо, ГунРоМинг и Ю Чонг Ха), тремя – правительства Ким Дэ Чжуна (Ли ЖунБинн, Хан Сын Су иЧойСун Хон), двумя - правительства Ро Му Хен (Юн Янг Кван и Сон Мин Скоро) и двумя – правительства Ли Мён Бака (Ю Мён Хван и Ким Сун Хван).

Кан продолжает работать в Организации Объединенных Наций с 2006 года.Также она выступала в качестве специального советника Генерального секретаря Антонио Гутерреса перед своим назначением на пост нового министра иностранных дел Южной Кореи.

Помимо прочего, в заявлении говорилось, что Кан обладает достаточным опытом для эффективного разрешения северокорейской проблемы в области ядерного и ракетного сотрудничества на основе сотрудничества с международным сообществом.

Метки: МИД, Южная Корея

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