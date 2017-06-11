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Общество

10 июня 2017, 14:30
На "прямой линии" с президентом России обсудят актуальные проблемы регионов

На "прямой линии" с президентом России обсудят актуальные проблемы регионов

Ежегодная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" пройдет 15 июня

В ближайший четверг, 15 июня 2017 года в 12.00 по московскому времени состоится ежегодная "прямая линия" с главой государства. В традиционном формате президент страны ответит на самые актуальные вопросы международной, внутригосударственной и региональной повестки. По информации издания, среди наиболее актуальных проблем в Приморском крае – вопрос обманутых сооинвесторов жилищного строительства ("пайщиков"). Источник в администрации президента РФ подтвердил возможность включения этого вопросу в повестку "прямой линии", сообщает ЕНВ.

"Прямая линия" с российским президентом проводится с 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. Как отмечает пресс-служба Кремля, в ходе общения с россиянами Владимир Путин ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В последние годы традиционно президентская "прямая линия" проходит при явном перекосе в сторону обсуждения региональных проблем. "Таким образом, федеральное руководство уверено демонстрирует приверженность таким основополагающим принципам российской государственности, как многонациональное разнообразие, федерализм, демократизм, - полагает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Это имеет ключевое значение при общении власти с максимально широкой аудиторией".

Так, например, предыдущая "прямая линия", состоявшаяся 14 апреля 2016 года, открылась с обсуждения проблемы с дорогами в городе-миллионнике Омске в преддверии подготовки областного центра к своему 300-летию. Кроме того, темами для широкого обсуждения в ходе "прямой линии" стали политический режим в Чеченской республике и роль функционирования режимов свободного порта Владивосток и ТОР в разитиии дальневосточного региона.

В настоящий момент одной из острейших социальных проблем страны и наиболееактуальной проблемой для Приморского края является отсутствие механизма правовой защиты обманутых "пайщиков", которые в отличие от участников долевого строительства ("дольщиков") рассматриваются скорее как инвесторы в строительство, нежели, чем собственники или жильцы.

На сегодняшний день в России числится около 95 тысяч обманутых дольщиков и пайщиков. В основном, речь идет о людях, строительство домов которых ведется с 90-х и 2000-х годов. В данных случаях застройщики признали себя банкротами, их директора находятся в следственных изоляторах и ждут приговора суда, но люди, вложившиеся в эти стройки, продолжают жить "на улице".

"За последние годы внесено множество поправок в Закон о долевом строительстве, в частности, компании при строительстве таких объектов обязаны страховать все сделки с дольщиками, – отмечает депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко. – С 1 июля 2017 года заработает Государственный компенсационный фонд, средства которого будут направляться на те проблемные объекты, с которых ушел застройщик. За последние годы существенно ужесточились требования и к самим застройщикам в области долевого строительства, в частности, теперь для того, чтобы участвовать в торгах, компаниям необходимо иметь, как минимум, пятилетний опыт в строительстве объектов данного типа. Но это все скорее относится к делам текущим. Действительно, сегодня все жилищные стройки ведутся проверенными застройщиками, критерии которых определены законом.Однако, проблемы людей, которые ждут свои квартиры по 15-25 лет, эти механизмы не решили и не могли решить. Поэтому от правительства, законодателей и федерального руководства требуется разработка новых подходов к разрешению оставшихся проблем в сфере жилищного строительства"

Отметим также, что на сегодняшний день порядка двух тысяч граждан являются участниками долевого и "паевого" строительства на территории Приморского края (в большинстве случаев, в городе Владивостоке). По прошествии нескольких лет, жители домов на таких улицах краевой столицы, как Кипарисовая, 2, Кипарисовая, 26 и Пихтовая, 35 не смогли ни вернуть внесенные средства, ни въехать в построенные квартиры.

Напомним, задать свой вопрос на "Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным" можно, позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40 с телефонов российских операторов связи, либо через официальное приложение "Москва–Путину", доступное на мобильных устройствах в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlayа также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" (vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu). В этом году с их помощью можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Метки: дольщики, пайщики, прямая линия

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