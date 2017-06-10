В Приморском крае будет построен лесопромышленный технопарк с японскими инвестициями

На предприятии не будет древесных отходов – все они будут перерабатываться в готовый продукт

В Хасанском районе будет создан осовремененный завод по производству и обработке материалов из древесины. Завод будет построен резидентом свободного порта Владивосток "Стивидорной Компанией "Славянский Лесной Терминал", сообщает ЕНВ со ссылкой на Министерство по развитию Дальнего Востока.



Инвестирует создание завода в Хасанском районе компания из Японии "Iida Group Holdings". Общее количество инвестиций, которые будут направлены на проект "Славянского Лесного Терминала", составит почти 2 миллиарда 10 миллионов рублей. Создание промышленного технопарка приведет к образованию 65 рабочих мест.



Все работы ориентировочно начнутся осенью этого года. Запуск производственной деятельности намечен на первый квартал 2019 года. Комплекс будет оснащен необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев для дальнейшего изготовления досок, брусков и других стройматериалов.



"На данный момент на Дальнем Востоке полным ходом идет строительство множества заводов, изменяется инфраструктура, начинают свою работу добывающие и перерабатывающие комплексы. Благодаря этому жители региона получают дополнительные рабочие места, развивается и сфера социальной поддержки. Все инвестиции, которые направляются для развития данной сферы, в том числе, и иностранными компаниями, позволяют повысить качество экономики Приморского края и всего Дальнего Востока. К примеру, 73% всех инвестиций, так или иначе, связываются с добычей полезных ископаемых. К этому также относится и логистика, и сельское хозяйство, и сфера туризма", - сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.



Производственная мощность и объём переработки исходного сырья составит 300 тысяч кубометров. Древесные отходы компания планирует направлять на производство биотоплива (щепа и пеллеты).



Глава управляющей компании предприятия "Ферствуд Приморье" Сигеру Окада добавляет, что полный объем древесного материала будет реализовываться, как внутри страны, так и экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



"Ферствуд Приморье" сейчас готовит к реализации план выхода на рынок малоэтажного деревянного домостроения Дальнего Востока. В связи с этим, лес, который готовится в Приморье, будет переработан на месте и использован при строительстве жилья на территории региона. Режим свободного порта Владивосток будет дополнительной возможностью реализовывать данный инвестиционный проект по полной мощности и очень быстро", - считает он.