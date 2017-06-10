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Китай

09 июня 2017, 22:20
Китай решил взять паузу в переговорах по поставкам

Китай решил взять паузу в переговорах по поставкам российского газа

Представители КНР хотят изучить возможности импорта сжиженного газа из США

Переговоры между Россией и Китаем о новых соглашениях о поставках газа по трубопроводам приостановлены. Представители китайской стороны рассказывают о том, что Китай переоценил свою потребность в газе и параметры цены на российское топливо, сообщает ЕНВ.

Как сообщают официальные представители КНР, на данный момент полностью отсутствует какие-либо взаимоотношения между Пекином и Россией о западном и дальневосточном маршрутах поставок природного газа. Китай собирается узнать дополнительные характеристики и положительные качества на рынке отсутствуют сжиженного природного газа (СПГ).

Эксперты из компании "Газпром" также подтвердили корреспондентам о прекращении взаимодействия между странами по вопросам поставок газа. Так, представители КНР изменяют политику использования природного угля и заинтересованы приобретением сжиженного газа у Соединенных Штатов.

Как сообщают сотрудники финансового издания Bloomberg, переговоры о поставках американского сжиженного газа в КНР обсуждались между главами государств - Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в апреле 2017 года. В мае минторг США сообщило о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям в Китае. Так, страна уже приобретает газ в Средней Азии по сниженным по сравнению с российскими ценами и развивает добычу сланцевого газа на своей территории.

Таким образом, по мнению экспертов, "Газпрому" придется умерить амбиции или отказаться от идеи строительства трубопровода "Сила Сибири – 2" по западному маршруту и поставок газа с острова Сахалин (дальневосточный маршрут), а поставлять газ в Китай исключительно по газопроводу "Сила Сибири", поскольку контракт уже заключен.

Российская сторона вела переговоры с КНР о поставках газа еще с 2015 года. По предварительно рассчитанному плану мощность новых газопроводов должна была равняться 30 миллиардов кубометров и 8 миллиардов кубометров в год.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод для поставок газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Китай.

На конец 2018 года запланировано начало добычи газа на Чаяндинском месторождении. К этому времени должен был быть введен первый участок "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Прямые поставки газа в КНР планировалось начать в 2019 году. Однако позже "Газпром" сдвинул сроки запуска газопровода на 2021 год.

Метки: газпром, КНР, Сила Сибири

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