На медиасаммите состоялся откровенный разговор парламентариев и представителей СМИ

На Дальневосточном медиасаммите, который проходит в кампусе ДВФУ на острове Русском, прошла дискуссия "Парламентаризм и медиа". Модератором секции выступил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

В работе дискуссионной площадки приняли участие заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко, депутаты Законодательного Собрания Галуст Ахоян, Владимир Беспалов, Алексей Козицкий, Юрий Корсаков, Геннадий Лазарев, Всеволод Романов, представители муниципалитетов Приморья, журналисты и политологи, студенты ДВФУ.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить взаимодействие представительных органов власти и средств массовой информации, - сказал Александр Ролик, открывая работу дискуссионной площадки. - Мы будем обсуждать формы этого взаимодействия и их совершенствование. Но я бы хотел, чтобы в процессе обсуждения мы не упускали из поля зрения цель этого взаимодействия. Парламентарии, как представители народа в системе государственной власти, призваны отстаивать его интересы. А масс-медиа призваны освещать проблемы, которые возникают между властью и населением, и показывать как они решаются. Таким образом, у нас есть общая цель – мониторинг общественных настроений, диагностика возникающих противоречий и их разрешение. Очевидно, что все это должно происходить в публичном поле. А это значит, что парламентарии и масс-медиа должны находиться в постоянном диалоге. Одной из форм такого диалога как раз и является данная площадка".

К собравшимся обратилась член Совета Федерации от Законодательного Собрания Приморского края Людмила Талабаева. "Хочется, чтобы в средствах массовой информации были отражены не только негативные моменты жизни, не рейтинги отрицательные и положительные, но и простые человеческие истории, - сказала она. – Истории о том, как живут люди в глубинке, на селе, как они любят свою малую родину. И мне бы очень хотелось, чтобы у парламентариев разных уровней было понимание того, что необходимо сделать, чтобы в стране была стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие".

С докладом о роли PR в органах власти в условиях современного информационного общества выступил доцент департамента коммуникаций и медиа школы гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко. Он считает, что задача средств массовой информации и депутатов состоят в информированности населения и заботе о людях. "От депутатского корпуса нужны действия, которые направлены на создание условий для полноценной работы СМИ как четвертой власти, - отметил Петр Самойленко. – В этом смысле сложная ситуация складывается в муниципалитетах, поскольку не развитая экономика не позволяет развиваться средствам массовой информации".

Ведущий политолог Приморского края, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева предложила собравшимся дискуссию на тему: "Роль СМИ в формировании образа законодательной власти". По ее мнению, законодательная власть и СМИ выполняют разные задачи. "Депутаты должны быть максимально открытыми, - считает она. – Но при этом не нужно обращаться к избирателям через СМИ". В тоже время Наталья Коломейцева отметила, что в Приморье активно развивается гражданское общество, и депутатам стоит обратить внимание на работу в социальных сетях для общения с избирателями, чтобы понимать, в чем их нужды.

Основные ошибки в информационной политике вызваны, прежде всего, тем, что власти и представители отделов по связи с общественностью подчас не могут объяснить людям причины принятия резонансных решений, - считает Наталья Коломейцева. – Причем, это происходит не только в Приморском крае, но и в других регионах, а также на федеральном уровне. СМИ также не заинтересованы в том, что делать чужую работу. А когда власть не может публично объяснить свои решения, у общества автоматически возникает отторжение к проводимой в стране политике. Это очень опасно".

Корреспондент "Приморской газеты" Ольга Ильченко поддержала коллегу. "Если читатель прочитал газетный материал и у него остались вопросы, журналист некачественно сделал свою работу, - считает она. – Когда пишешь про законодательные органы власти невозможно не объяснить, почему принят этот закон, и что он меняет. Этим я руководствуюсь, когда пишу. Но зачастую, когда читаешь в прессе материалы о работе краевого парламента, возникает ощущение, что журналист ставил себе задачу написать как можно скучнее и непонятнее". Она также обратила внимание на то, что журналистам часто необходим качественный комментарий, но не всегда депутаты готовы комментировать тот или иной вопрос.

Политолог Сергей Гребенюк рассказал собравшимся об особенностях работы в социальных сетях. Он заострил внимание на тех аккаунтах, которые ведут депутаты Законодательного Собрания. "Что хотелось бы пожелать парламентариям? – сказал Сергей Гребенюк. – Будьте открытыми. Если вы хотите заручиться поддержкой своих избирателей, наладить эффективную коммуникацию с обществом, заводите аккаунты в социальных сетях. И не стесняйтесь высказывать там свою личную позицию по поводу законопроектов, своей работы. Потому, что этого в освещении деятельности депутатов не хватает. Для этого прекрасно подойдут социальные сети". Но он также напомнил о необходимости депутатам соблюдать при общении в интернете этические нормы и избегать "непарламентских" выражений.

Подводя итоги, Александр Ролик отметил, что секция "Парламентаризм и медиа" была очень важна как для депутатов, так и для представителей средств массовой информации. "Это был откровенный и полезный разговор. Мы смогли поучаствовать в яркой дискуссии, где каждый, кто хотел, высказаться, обозначить свою точку зрения по взаимодействию парламентариев и СМИ, это сделал, - сказал председатель Законодательного Собрания. – Мы услышали то, что хотят от депутатов средства массовой информации – и печатные, и те, которые работают в интернет-пространстве, а парламентарии обозначили свое видение этих вопросов. Я думаю, что есть необходимость дальнейшего развития этой дискуссии".