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Экономика

09 июня 2017, 11:20
"Свободный порт Владивосток" пополнится новой территорией

"Свободный порт Владивосток" пополнится новой территорией

Муниципальное образование Углегорского городского округа Сахалинской области предлагают включить в экономическую зону

Члены Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании комитета 8 июня рекомендовали принять во втором чтении законопроект о поправках в Федеральный закон "О свободном порте Владивосток". Таким образом, ещё один район Сахалинской области может получить инвестиционные преимущества, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Проект закона пополнился предложением включить в перечень муниципальных образований, на которые распространяются меры государственной поддержки предпринимательства, территории свободного порта Владивосток, муниципальное образование Углегорского городского округа Сахалинской области.

В ходе прений замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков напомнил депутатам, что по итогам Второго восточного экономического форума президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность расширения Свободного порта Владивосток, и с тех пор Углегорский городской округ рассматривался в качестве такой территории. В ходе поиска инвесторов на территории Углегорского городского округа были разработаны 12 крупных инвестиционных проектов, связанных с угледобычей и углепереработкой.

"У нас нет никаких оснований думать о том, принимать или не принимать эти поправки, — заметил Павел Волков. — Мы только за то, чтобы свободный порт Владивосток расширился сейчас на Углегорский городской округ. Это связано с тем, что быстрее начнут реализовываться инвестиционные проекты".

В свою очередь, автор поправок депутат Георгий Карлов пояснил коллегам, что энергосистема угледобывающего Углегорского района постепенно переходит на замещение газом. Поэтому высвобождающиеся мощности вынуждают думать о способах реализации угля, что может быть достигнуто путём инвестиций в развитие бизнеса по перевалке угля.

"Это создаст дополнительные рабочие места и возможности социального развития данного района, — отметил депутат. — Поэтому я искренне хочу, чтобы вы поддержали эти поправки и дали возможность Углегорскому району смотреть в будущее с оптимизмом".

Члены заседания комитета поинтересовались у докладчиков, не ухудшит ли увеличение мощностей углеперерабатывающей промышленности экологическую обстановку в регионе. Георгий Карлов проинформировал коллег, что ещё на этапе проектирования природоохранным вопросам было уделено особое внимание и что на поддержание экологической безопасности будет выделяться до 20% от общего объёма инвестиций.

В итоге все поправки к законопроекту были приняты. Законопроект планируется к рассмотрению на пленарном заседании Государственной Думы 21 июня.

Метки: Свободный порт Владивосток

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