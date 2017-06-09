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Общество

09 июня 2017, 09:10
Электронная виза создаст в Приморье положительные условия для увеличения инвестиционного климата

Электронная виза создаст в Приморье положительные условия для увеличения инвестиционного климата

По мнению экспертов, электронные визы, которые начнут действовать с 1 августа, также увеличат туристический потенциал края

Принятие федерального закона о введении электронной визы для иностранных граждан и недавняя публикация правил ее оформления, как отмечается на официальном уровне, поможет развить туристическую сферу Дальнего Востока, а это, в свое очередь, привлечет в регион дополнительные инвестиции, сообщает ЕНВ.

 Как сообщалось ранее, иностранные граждане смогут оформить электронную визу уже с 1 августа этого года. Данная информация появилась совсем недавно в пресс-службе и на официальном сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Как сообщает министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ранее нигде в России не было похожей системы. Дальний Восток страны в этом смысле первопроходец.

Влияние на инвестиционный климат может быть самым разнообразным, отметил первый вице-президент Группы компаний "В-Лазер" Сергей Митрофанов. А если в целом рассматривать введение визового режима в краткосрочной перспективе, то нужно отметить, что уже на данном этапе это окажет определенное влияние.

"Для доказательства данной точки зрения, нужно рассмотреть наши отношения с Южной Кореей и Японией. Представители корейской стороны первые опробовали систему безвизового режима. Благодаря этому корейский бизнес вышел на новый уровень и на Дальнем Востоке потеснил даже КНР. Мы полностью придерживаемся мнения о том, что данные меры позволят расширить наши экономические и политические отношения. Теперь, благодаря огромному удобству с оформлением визы, иностранным представителям не нужно заморачиваться по этому поводу", - сообщил Сергей Митрофанов.

Стоит отметить, что воспользоваться механизмом электронной визы смогут инвесторы и участники третьего Восточного экономического форума, который состоится в сентябре во Владивостоке. Уверенность в этом выразил статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Получить электронную визу смогут жители 18 стран: Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

Туристы должны будут заполнить анкету на сайте МИД РФ, получить ответ в течение четырех дней, взять загранпаспорт и купить билет во Владивосток. Пробыть в Приморье они смогут до восьми дней.

Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно, начиная с 1 августа 2017 года, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами.

Метки: виза, закон

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