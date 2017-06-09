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Экономика

09 июня 2017, 00:00
Систему "умных светофоров" собираются создать во Владивостоке

Систему "умных светофоров" собираются создать во Владивостоке

Японские инвесторы разрабатывают и проекты новых автомобильных парковок

Во Владивостоке собираются создать парковки со множеством ярусов и внедрить "умные светофоры". Автомобильную инфраструктуру будут разрабатывать эксперты из Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Вопрос новой системы движения широко обсуждался на встрече заместителя главы администрации Леонида Вильчинского с главным менеджером департамента бизнеса и маркетинга корпорации "Киосан Электрик" из Японии ФакудатКадзутоши. Встречу также посетили замначальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин, замглавы управления инфраструктурными проектами Пётр Карпов, заместитель главы всемирного департамента компании Oriental Electric Накаджима Кацзуо.

На собрании, в первую очередь, был поднят вопрос строительства автомобильных парковок с множествами ярусов и создания системы "умных светофоров" на улицах Владивостока. Обсуждались и общие вопросы проектов организации автомобильного движения в столице Приморского края. Основная задача новых транспортных систем – снизить загруженность автомобильных дорог во Владивостоке.

"Для того, чтобы сделать дорожное движение в нашем городе более удобным и комфортным, мы собираемся внедрить японские технологии транспортной инфраструктуры, в частности, в скором времени будет создана система "умных светофоров" во Владивостоке. На первой этапе "умные светофоры" будут функционировать в первую очередь в центральных частях города, а также на нескольких участков пригородов", - рассказал корреспондентам Леонид Вильчинский.

В результате проведанной встречи создана рабочая группа. В ходе переговоров было решено уже в июле этого года начать изучение схем организации дорожного движения во Владивостоке. Этим и займутся японские эксперты. Они собираются подготовить предложения и технические решения по внедрению новых технологий на территории города Владивостока. Первые результаты совместной работы будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

Метки: автомобили, светофоры

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