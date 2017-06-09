Китай уверенно наращивает импорт железной руды из Северной Кореи

Объем китайского импорта железной руды из Кореи вырос в 4,4 раза
Согласно последним данным Главного таможенного управления Китая, импорт железной руды в Китае в мае вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, восстановившись от шестимесячных минимумов, отмеченных в апреле, сообщает ЕНВ.
Основной причиной восстановления импорта является увеличение спроса со стороны сталелитейных заводов крупнейшего производителя стали.
Данные органов китайской таможни показывают, что страна в апреле импортировала из Северной Кореи железную руду стоимостью 20 миллионов 260 тысяч долларов. Это в 4,4 раза больше, по сравнению с данными за тот же месяц прошлого года. КНДР увеличила экспорт железной руды, так как угль, ее главный экспортный товар, был запрещен.