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Китай

08 июня 2017, 21:00
Китай уверенно наращивает импорт железной руды из Северной Кореи

Китай уверенно наращивает импорт железной руды из Северной Кореи

Объем китайского импорта железной руды из Кореи вырос в 4,4 раза

Согласно последним данным Главного таможенного управления Китая, импорт железной руды в Китае в мае вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, восстановившись от шестимесячных минимумов, отмеченных в апреле, сообщает ЕНВ.

Основной причиной восстановления импорта является увеличение спроса со стороны сталелитейных заводов крупнейшего производителя стали.

Данные органов китайской таможни показывают, что страна в апреле импортировала из Северной Кореи железную руду стоимостью 20 миллионов 260 тысяч долларов. Это в 4,4 раза больше, по сравнению с данными за тот же месяц прошлого года. КНДР увеличила экспорт железной руды, так как угль, ее главный экспортный товар, был запрещен.

Импорт этого вида ресурсов из Северной Кореи запрещен в принципе резолюцией Совета Безопасности ООН о санкциях, которая была принята в марте прошлого года. Однако такой импорт разрешен в случае, если он предназначен исключительно для обеспечения жизнедеятельности.

Метки: импорт, Китай, руда

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