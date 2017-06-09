Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский"

Второй Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (Владивосток) пройдет с 15 июля по 13 августа 2017 года. Основной площадкой фестиваля станет Приморская сцена Мариинского театра, сообщает ЕНВ.

Фестиваль откроется на Приморской сцене Мариинского театра, где впервые будет показан балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок" в хореографии Алексея Ратманского. Труппа Мариинского театра представит спектакль во Владивостоке трижды: 15 и 16 июля. Серию балетных событий продолжит Творческий вечер премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, для которого это первый визит на Приморскую сцену.

В программе вечера артист исполнит Ballet 101 Эрика Готье, "Гопак" в хореографии Ростислава Захарова, Ne me quitte pas в постановке Юрия Смекалова при участии солистов балетной труппы Мариинского театра Анастасии Колеговой и Максима Зюзина (18 июля).

На фестивале будут представлены дальневосточные оперные премьеры: 26 июля и 5 августа "Летучий голландец" Рихарда Вагнера в постановке британского режиссера Йана Джаджа с одним из лучших исполнителей партии Голландца в мире – Евгением Никитиным, в роли Сенты – солистки оперной труппы Мариинского театра Елена Стихина (26 июля) и Млада Худолей (5 августа). 8 и 11 августа во Владивостоке впервые будет показана одна из ярчайших оперных премьер Мариинского театра последних лет – "Симон Бокканегра" Джузеппе Верди в постановке Андреа Де Роза. Спектакли пройдут при участии ведущих солистов оперной труппы Мариинского театра и приглашенных исполнителей: Татьяны Сержан, Ирины Чуриловой, Отара Джорджикии, Сергея Скороходова,Романа Бурденко, Владислава Сулимского, Михаила Петренко. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.

Великая русская опера "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова будет представлена в полусценическом исполнении молодым составом солистов Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Павла Смелкова (7 августа), а опера юбиляра этого года Родиона Щедрина "Очарованный странник" – под управлением Валерия Гергиева (9 августа). Премьеры сезона 2016/17 Приморской сцены Мариинского театра пройдут под управлением сингапурского дирижера Даррелла Анга ("Риголетто", 29 июля) и Павла Смелкова ("Макбет", 10 августа). В спектаклях примут участие Татьяна Сержан, Владислав Сулимский, Михаил Петренко.

Одна из наиболее востребованных сопрано мировой оперы Альбина Шагимуратова в рамках фестиваля вновь посетит Приморскую сцену Мариинского театра. Певица выйдет в партии Донны Анны в полусценическом исполнении оперы "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта (3 августа), а также выступит с сольной программой (31 июля) и в праздничном концерте ко Дню военно-морского флота (30 июля).

Моцартовский цикл продолжит полусценическая версия оперы "Свадьба Фигаро" в исполнении солистов Мариинского театра и Приморской сцены, Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением Николая Цнайдера (6 августа). Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет серию выступлений на фестивале концертом "Стравинский во Владивостоке" (25 июля). В симфонической программе фестиваля – имена выдающихся европейских и азиатских инструменталистов: 16-летний шведский скрипач-виртуоз Даниэль Лозакович (Скрипичный концерт Людвига ван Бетховена, 6 августа), один из известнейших японских пианистов Нобуюки Цудзи (Фортепианный концерт №5 Людвига ван Бетховена, 9 августа), выдающийся российский пианист Денис Мацуев (Цикл фортепианных концертов Сергея Рахманинова, 4-5 августа), восходящая китайская звезда, победитель многочисленных европейских конкурсов, 18-летний скрипач-виртуоз Хе Цзыюй (Скрипичный концерт №5 Вольфганга Амадея Моцарта, 25 июля). В Малом зале Приморской сцены выступят скрипачи-лауреаты XV Международного Конкурса имени П.И. Чайковского – Клара-Джуми Кан (Корея) – с Симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра (27 июля) и Юй Чень Цзэнь (Тайвань) – с сольной программой (2 августа).

Ярким событием фестиваля станет исполнение "Весны священной" Игоря Стравинского Объединенным Симфоническим оркестром Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Валерия Гергиева (6 августа).

Дважды в рамках фестиваля выступит Камерный ансамбль Приморской сцены под управлением концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра Лоренца Настурика-Гершовичи (20 и 23 июля). Концерты Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" также пройдут на сцене Приморской краевой филармонии, в Доме офицеров Тихоокеанского флота, во Всероссийском детском центре "Океан" (3 августа), в Малом зале и на Летней площадке Приморской сцены Мариинского театра, в Уссурийске (4 августа) и Южно-Сахалинске (6 августа). В балетной афише фестиваля – громкая премьера Приморской сцены Мариинского театра сезона 2016/17 "Спящая красавица" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа с участием приглашенных солистов из Японии и солистов Мариинского театра (21 и 22 июля), "Жизель" Адольфа Адана при участии восходящей южнокорейской звезды Су Бин Ли (19 июля) и приглашенных солистов из Китая (12 августа), "Лебединое озеро" Петра Чайковского (27 и 28 июля). Участниками фестиваля также станет труппа Национального балета Китая, в программе выступлений – Гала-концерты с участием лучших исполнителей Китая (1 и 2 августа).

В этом году фестиваль представляет яркую международную программу. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Харбине (Китай) 7 августа. А балетная труппа и Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра представят в Большом театре Харбина балет "Корсар" в постановке Эльдара Алиева (9 и 10 августа). Опера "Любовь к трём апельсинам" Сергея Прокофьева в исполнении солистов и хора Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Симфонического оркестра Мариинского театра, а также гала-концерт солистов Мариинского театра пройдут в столице Олимпийских игр-2018 – Пхёнчхане (Южная Корея) 29 и 30 июля. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева также выступит в Тонйоне (Южная Корея). Кроме того, в Саппоро (Япония) Валерий Гергиев встанет за пульт Молодежного оркестра Тихоокеанского музыкального фестиваля (конец июля – начало августа). Завершит фестиваль сценическая кантата Карла Орфа "Кармина Бурана" в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением немецкого дирижера Юстуса Франца (13 августа).

Сразу по окончании фестиваля, балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые отправится в Санкт-Петербург. На исторической сцене Мариинского театра артисты из Владивостока представят вечер балетов к 135-летию Игоря Стравинского ("Аполлон" Джорджа Баланчина и "Жар-птица" в хореографии Эльдара Алиева), а также "Жизель" Адольфа Адана в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа. Гастроли продлятся с 15 по 20 августа.