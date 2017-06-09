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В мире

08 июня 2017, 16:20
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Ракеты пролетели примерно 200 километров.

Северная Корея провела сразу несколько пусков противокорабельных ракет с восточного побережья в районе порта Вонсан, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Северная Корея провела пуск объектов, которые предположительно являются противокорабельными ракетами, утром из района Вонсан (на восточном побережье)", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства Рёнхап, ракеты пролетели примерно 200 километров.

Накануне Сеул заявил о необходимости приостановить развертывание американской системы противоракетной обороны THAAD в стране, объяснив это обеспокоенностью тем, как этот комплекс повлияет на экологию.THAAD разворачивали для защиты от возможного удара со стороны КНДР.

Теперь размещение доставленных в страну ракетных установок может быть отложено на год. Два компонента, установленных ранее, останутся на своем месте.

Последний запуск ракет из этого района был зафиксирован менее двух недель назад, 29 мая. Ракета типа "Скад" упала в море в исключительной экономической зоне Японии в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ и 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата.

Метки: ракеты, Северная Корея

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