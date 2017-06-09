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Экономика

08 июня 2017, 14:20
По МТК "Приморье-1" за 5 месяцев перевезено транзитного груза на 20% больше чем за весь 2016 год

По МТК "Приморье-1" за 5 месяцев перевезено транзитного груза на 20% больше чем за весь 2016 год

По этому маршруту грузы отправляется морским путем в Южную Корею, Японию и на юг Китая

Перевозки транзитных грузов по Дальневосточной железной дороге продолжают уверенно возрастать. Через МТК "Приморье-1", связывающий северные провинции Китая с портами Находки и Владивостока, с начала текущего года отправлено 3902 контейнера (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). Следует отметить, что объем транзита в январе-мае 2017 года уже превысил результаты всего прошлого года, когда транспортный коридор принял 3247 TEU, сообщает ЕНВ.

Привлечь клиентов помогла более гибкая тарифная политика: на всем пути следования груза по территории России определены выгодные стоимостные условия, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Кроме того, значительно усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Теперь время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13 часов.

Транзитный груз из Владивостока и Находки по МТК "Приморье-1" отправляется морским путем в Южную Корею, Японию и на юг Китая. Последнее направление является наиболее востребованным. В структуре груза наибольший объем занимают пиломатериалы, однако перевозятся и сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис.

Метки: МТК, Приморье-1, РЖД

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