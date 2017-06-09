Минвостокразвития ждет предложений бизнеса по механизму единого налога для СПВ

Минвостокразвития России ждет обратной связи от бизнеса в связи с предложениями о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков на круглом столе с членами Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

"Законопроект о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток разработан Минвостокразвития России. Предполагается, что будут внесены изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации в связи с введением новой системы налогообложения для резидентов Свободного порта Владивосток. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве юстиции. После этого согласования мы готовимся повторно внести законопроект в Правительство России. Еще раз подчеркну, мы открыты для предложений со стороны бизнеса, готовы рассматривать конструктивные предложения, которые поступят в министерство. Главный вопрос – эффективность тех мер, которые реализуются", - сказал Павел Волков.

Режим единого налога обеспечивает сбалансированную налоговую нагрузку на бизнес и благоприятные условия для развития ускоренными темпами. Происходит упрощение расчета налоговой базы, сокращение времени на документооборот и количество подаваемых деклараций, идет снижение сопутствующих издержек. Предполагаемый длительный период применения единого налога высвобождает у налогоплательщиков значительные средства, которые могут быть реинвестированы в развитие бизнеса

Как отметил замглавы Минвостокразвития России, единый налог заменит два действующих налога - налог на прибыль и налог на имущество.

Целесообразность и эффективность введения нового налога рассчитывала международная консалтинговая компания KPMG. По словам руководителя Дальневосточной региональной практики КПМГ в России и СНГ Ольги Суриковой, ставка по новому налогу составит 6 процентов на 15 лет.

"Ставка в 6% будет способствовать наполнению бюджета и позволит привлечь дополнительные инвестиции в основной капитал за счет "высвобождаемых" средств инвесторов. Сумма получаемых налоговых льгот в периоде реализации проекта позволит "компенсировать" сумму требуемых капитальных вложений и окажет мультипликативный эффект на экономику региона. Стабильность налоговой нагрузки и простота администрирования позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность региона для высокотехнологичных проектов и расширить налоговую базу в долгосрочной перспективе", - отметила руководитель Ольга Сурикова.

По ее словам, также обсуждалась ставка 3 и 8 процентов. При этом, по мнению Ольги Суриковой, ставка в 3 процента хотя и является привлекательной для бизнеса, однако потенциал развития может быть ограничен за счет эффекта "налоговой ловушки" после перехода на ОСН. При ставке 8 процентов средняя налоговая нагрузка высокая и баланс интересов не достигается.

Единый налог будет предоставлен для предпринимателей, осуществляющих крупные инвестиционные проекты на территории Свободного порта Владивосток в приоритетных высокотехнологичных отраслях экономики Дальнего Востока. Сейчас новый налоговый режим предполагается для проектов в сфере сельхозпродукции, нефте- и газопереработки, рыбопереработки, медицинской деятельности, запускающих высокотехнологичных промышленных производств, медицины и портовой деятельности.

Предполагается, что минимальный объем капитальных вложений в соответствии с представленным бизнес-планом должен составлять не менее 500 млн рублей, которые должны быть осуществлены в течение 10 лет с момента начала применения режима единого налога. Также предусмотрено, что доля продукции, поставляемая плательщиком на экспорт, должна составлять не менее 50%, а доля доходов от основного вида деятельности в рамках проекта должна быть не менее 70%.