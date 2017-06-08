ДВФУ поднялся в рейтинге российских вузов

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подготовило рейтинг вузов по количеству выпускников в составе топ-менеджмента крупнейших компаний России из списка RAEX-600. Для составления данного рейтинга была проанализирована информация о высшем образовании представителей правления крупных российских компаний, если судить по их выручке. В роли источника данных была использована отчетность эмитентов и иная предоставленная компаниями информация для публичного доступа, сообщает ЕНВ со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX.

"Данные о количестве выпускников в составе правления крупнейших компаний России мы используем, начиная с 2012 года, в качестве одного из критериев ежегодно публикуемого рейтинга "100 лучших вузов России",– комментирует исполнительным директором по направлению "Рейтинги университетов" рейтинговогоагентства RAEX Алексей Ходырев. –Изначально, анализируемый список состоял из 400 крупнейших компаний страны; в прошлом году было принято решение о расширении списка до 600 компаний (RAEX-600) для более полного отражения карьерных достижений выпускников вузов".

В тройке лидеров оказались МГУ имени Ломоносова (213 выпускников в составе правления крупнейших компаний России), Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (169 выпускников) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (149 выпускников).

Что касается рейтинга 100 лучших университетов страны, публикуемых рейтинговым агентством ежегодно,Дальневосточный федеральный университет занял 34 строчку рейтинга, тем самым, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда дальневосточный вуз находился на 37 месте.

Так, ДВФУ вошел в двадцатку лучших университетов страны по уровню научно-исследовательской деятельности, и за счет этого укрепил свое положение в рейтинге RAEX. По другим направлениям федеральный вуз показал средние результаты рейтинга. Так, по условиям для получения качественного образования вуз занимает 35-ю строчку, а по востребованности выпускников находится только на 60-м месте.