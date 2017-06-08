Алексей Булдаков выступит во Владивостоке с лекцией "Наблюдения городской фауны"

В кинозале ЦСИ "Заря" участник арт-резиденции Алексей Булдаков 10 июня в 18:00 расскажет о своей практике исследования взаимодействия человека и животных в городе. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Художник являетсяодним из основателей проекта "Лаборатория городской фауны" (совместно с другим участником резиденции в 2016 г. Анастасией Потемкиной). Алексей Булдаков расскажет о работе, проделанной в рамках этого проекта за прошедшие пять лет: в частности, о культе городского паразитизма, межвидовом альтруизме и самозарождении жизни из грязи. Во Владивостоке художник планирует продолжить исследование разных форм взаимодействия людей и животных в городе.