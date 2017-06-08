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Общество

08 июня 2017, 09:00
Алексей Булдаков выступит во Владивостоке с лекцией "Наблюдения городской фауны"

Алексей Булдаков выступит во Владивостоке с лекцией "Наблюдения городской фауны"

Художник планирует продолжить исследование разных форм взаимодействия людей и животных в городе

В кинозале ЦСИ "Заря" участник арт-резиденции Алексей Булдаков 10 июня в 18:00 расскажет о своей практике исследования взаимодействия человека и животных в городе. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Художник являетсяодним из основателей проекта "Лаборатория городской фауны" (совместно с другим участником резиденции в 2016 г. Анастасией Потемкиной). Алексей Булдаков расскажет о работе, проделанной в рамках этого проекта за прошедшие пять лет: в частности, о культе городского паразитизма, межвидовом альтруизме и самозарождении жизни из грязи. Во Владивостоке художник планирует продолжить исследование разных форм взаимодействия людей и животных в городе.

Алексей Булдаков (р. 1980) живет и работает в Москве. Один из основателей проекта "Лаборатория городской фауны" (совместно с Анастасией Потемкиной, urbanfaunalab.org). Изучал искусство и цифровые медиа в Академии Изящных Искусств, Вена (2011-2012), учился в Центре Социальной и Культурной Антропологии РГГУ (1998-2003). Среди персональных выставок - "Городская сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды" (ЦСИ "Винзавод", Москва, 2017), "Дарящие надежду" (Галерея XL, Москва, 2016), "Зелень вешняя" (ВДНХ, павильон "Зерно", 2014) и др. Участвовал в таких коллективных выставках, как "NewDécor" (МСИ "Гараж", Москва, 2010), "Ударники мобильных образов" (Первая уральская индустриальная биеннале современного искусства, Екатеринбург, 2010), "Футурология / Русские утопии" (МСИ "Гараж", 2010) и др. Его работы находятся во ряде коллекций, включая Государственную Третьяковскую галерею, ГЦСИ, Фонд "Екатерина", Мультимедиа Арт Музей, Москва. 

Метки: Заря, лекция

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