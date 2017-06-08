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Политика

07 июня 2017, 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока

Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока

Депутат Думы города Владивостока Павел Ильницкий был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий

Вечером 7 июня при проверке документов сотрудниками полиции был задержан депутат Думы города Владивостока от фракции КПРФ Павел Ильницкий. Местный депутат, гуляя по центру города не имел при себе документов, удостоверяющих личность, что стало формальным поводом для его задержания, сообщает ЕНВ со ссылкой на источник в Приморском краевом отделении Коммунистической партии РФ.

По словам источника, в результате словесной перепалки между депутатом и сотрудниками полиции завязался спор, в результате которого сотрудники органов правопорядка надели на парламентария наручники и увезли его в отдел.

Сообщается, что решением и.о. начальника УМВД по г. Владивостоку Александром Романовым было принято решение задержать Павла Ильницкого до судебного разбирательства. Завтра, 8 июня в 10:00 состоится рассмотрение дела по существу. По информации источника, депутату вменяется административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 19 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". При этом, как сообщает источник, решение о привлечение лица к административной ответственности было принято уже после того, как стало известно о статусе задержанного, в целях "оправдания действий сотрудников полиции".

Отметим, что часть 3 статьи 19 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.

Павел Ильницкий был избран депутатом Думы города Владивостока 14 октября 2012 года по единому избирательному округу от партии КПРФ. Напомним, что в этом году, 10 сентября состоятся очередные выборы в представительный орган.

Метки: депутат, задержание, КПРФ

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Мнения, комментарии (3)

Саша, 7.06.2017 22:49
Красавцы! Ряды чистят к выборам!
Свой, 7.06.2017 22:59
Полицейское государство, чего хотели то?!
Холипопулос, 8.06.2017 00:59
Я каждый день гуляю пьяным, и хоть бы что, на 15 суток прошусь не пускают (там кормят и сон отличный), одни штрафы

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