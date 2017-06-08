Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

07 июня 2017, 19:00
Сергей Ищенко: Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций

Сергей Ищенко: Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций

Край готовится к реализации проектов государственно-частного партнерства

В последнее время на всех уровнях власти уделяется большое внимание государственно-частному партнерству. Это один из действенных механизмов развития экономики. Хорошим способом реализации инвестиционных проектов может быть ГЧП.О реализации закона "Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства" шла речь на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

Депутатам был представлен доклад директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергея Павленко. "В соответствии законом должен быть определен уполномоченный орган для контроля, разработки и ведения общей методологии развития государственно-частного партнерства в регионе, подготовлена необходимая нормативная база, - сказал он. – В настоящее время департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края предложил себя в качестве такого уполномоченного органа. Мы надеемся, что в ближайшее время решение будет принято".

Сейчас в Приморье разрабатывается несколько проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. В частности, строительство рыбного рынка во Владивостоке, автопарковок в центре города, ремонт канализационных сетей, реорганизация дорожного движения, создание парков, модернизация краевых объектов теплоснабжения и водоотведения, строительство мусоросжигательного завода, строительство центра ядерной медицины на острове Русском. Всего более 200 инвестиционных проектов могут быть рассмотрены в качестве кандидатов для реализации в формате государственно-частного партнерства.

В то же время Сергей Павленко подчеркнул, что департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края осуществляет деятельность в сфере концессионных соглашений. На заседании был представлен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году. Это строительство спортивно-восстановительного комплекса (общий объем инвестиций – более 57 миллионов рублей) и жилого комплекса социального использования во Владивостоке (свыше 350 тысяч рублей), а также реконструкция базы "Солнечная" Краевой спортивной школы (более 39 млн рублей) и профессионального училища №1 в целях размещения мировых судей (свыше 50 млн рублей). Кроме того, в Приморье реализуются 8 проектов на принципах муниципально-частного партнерства.

"Закон о государственно-частном партнерстве сегодня очень важен, - сказал депутат Сергей Ищенко. – Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций и числу проектов. Я надеюсь, что большие инвестиционные проекты будут реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. И я вижу в этом будущее Приморского края. Пока идет проработка реализации закона. Но это только начало. Мы уже видим, что многие проекты прошли согласование, получено разрешение на строительство. Когда они начнут реализовываться на практике, обязательно будет использоваться закон о ГЧП".

Метки: ГЧП, ЗСПК, инвестиции

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Депутата-коммуниста задержали в центре ВладивостокаДепутата-коммуниста задержали в центре Владивостока
вчера, 22:30 3
Депутат Думы города Владивостока Павел Ильницкий был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий
"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 15 июня"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 15 июня
05 июня 2017, 18:00
Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы
Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страныИгорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны
05 июня 2017, 17:30 1
Основанием этому является выгодное геоэкономическое положение юга Дальнего Востока

Последние новости

Во Владивостоке больница "Фальк" провела день открытых дверей для детейВо Владивостоке больница "Фальк" провела день открытых дверей для детей
вчера, 18:30
В частном учреждении в День защиты детей молодым посетителям рассказали о возможностях современного лечения
Южная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAADЮжная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAAD
вчера, 18:00
Власти намерены дополнительно изучить воздействие противоракетных пусковых установок на окружающую среду
Во Владивостоке обсудили "хвост" скатаВо Владивостоке обсудили "хвост" ската
вчера, 17:30
На сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
07.06.2017 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока 3
05.06.2017 12:00
ЦИК обнародовал имена спонсоров политических партий 2
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1
01.06.2017 15:10
Руководители государственных театров получают миллионы в месяц 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+