Сергей Ищенко: Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций

В последнее время на всех уровнях власти уделяется большое внимание государственно-частному партнерству. Это один из действенных механизмов развития экономики. Хорошим способом реализации инвестиционных проектов может быть ГЧП.О реализации закона "Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства" шла речь на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

Депутатам был представлен доклад директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергея Павленко. "В соответствии законом должен быть определен уполномоченный орган для контроля, разработки и ведения общей методологии развития государственно-частного партнерства в регионе, подготовлена необходимая нормативная база, - сказал он. – В настоящее время департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края предложил себя в качестве такого уполномоченного органа. Мы надеемся, что в ближайшее время решение будет принято".

Сейчас в Приморье разрабатывается несколько проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. В частности, строительство рыбного рынка во Владивостоке, автопарковок в центре города, ремонт канализационных сетей, реорганизация дорожного движения, создание парков, модернизация краевых объектов теплоснабжения и водоотведения, строительство мусоросжигательного завода, строительство центра ядерной медицины на острове Русском. Всего более 200 инвестиционных проектов могут быть рассмотрены в качестве кандидатов для реализации в формате государственно-частного партнерства.

В то же время Сергей Павленко подчеркнул, что департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края осуществляет деятельность в сфере концессионных соглашений. На заседании был представлен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году. Это строительство спортивно-восстановительного комплекса (общий объем инвестиций – более 57 миллионов рублей) и жилого комплекса социального использования во Владивостоке (свыше 350 тысяч рублей), а также реконструкция базы "Солнечная" Краевой спортивной школы (более 39 млн рублей) и профессионального училища №1 в целях размещения мировых судей (свыше 50 млн рублей). Кроме того, в Приморье реализуются 8 проектов на принципах муниципально-частного партнерства.

"Закон о государственно-частном партнерстве сегодня очень важен, - сказал депутат Сергей Ищенко. – Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций и числу проектов. Я надеюсь, что большие инвестиционные проекты будут реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. И я вижу в этом будущее Приморского края. Пока идет проработка реализации закона. Но это только начало. Мы уже видим, что многие проекты прошли согласование, получено разрешение на строительство. Когда они начнут реализовываться на практике, обязательно будет использоваться закон о ГЧП".