Южная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAAD

Власти намерены дополнительно изучить воздействие противоракетных пусковых установок на окружающую среду
Южная Корея планирует приостановить размещение американских противоракетных пусковых установок (ПРО) THAAD на своей территории, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Рёнхап.
Такое решение будет принято с целью дополнительного изучения их воздействия на окружающую среду.
В то же время не идет речи о том, чтобы вывести с территории страны уже размещенные ПРО США.
Ранее лидер южнокорейской парламентской фракции правящей Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик сообщил, что страна может отправить THAAD обратно ву США, если выявит процедурные нарушения при их размещении.
Договоренность о развертывании системы ПРО THAAD в Южной Корее была достигнута в июле 2016 года США и Южной Кореей. Изначально начало размещения американских ПРО было намечено на июнь-июль 2017 года. Однако данный процесс был ускорен якобы на фоне ракетных испытаний в КНДР.
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