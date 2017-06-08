Во Владивостоке больница "Фальк" провела день открытых дверей для детей

В рамках Дня защиты детей частная больница "Фальк" организовала бесплатную консультацию для детей. Коллектив студии детской журналистики "Недетские новости" решил пройти обследование и узнать причины популярности частного лечения в нашем регионе, сообщает ЕНВ.

Около пятидесяти ребят в международный день защиты детей посетили бесплатную консультацию детского врача-отоларинголога частной больницы "Фальк" Михаила Шереметьева. Стоит отметить, что средняя цена комплексного лор-исследования составляет около трех тысяч рублей.

"Мы единственная частная больница на Дальнем Востоке, работающая круглосуточно, – отмечает директор по сервису компании Кирилл Карепкин. – У нас есть приемное отделение, своя скорая помощь. Пациентам, которым трудно до нас добраться, мы можем предложить услуги по транспортировке. В нашем распоряжении есть операционная, стационар, поликлиника – любой вид помощи можно найти в нашей больницы".

Кроме того, в больнице "Фальк" проводится специализированная детская диагностика. Такие виды детских исследований, как МРТ, КТ, рентген. В больнице осуществляются и детские операции.

"В нашей больнице очень любят детей, - рассказывает маркетолог больницы "Фальк" Анна Корытовская. – Есть все развлекательные игры, чтобы детям было весело, комфортно. Наши маленькие пациенты после посещения врача не хотят от нас уходить. Еще мы в рамках Дня защиты детей проводим бесплатные консультации. У нас очень много детских докторов, в том числе, офтальмолог, лор, хирург. Кроме того, существует целое направление "Фальк. Дети".

Подробности смотрите в материале корреспондентов студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Эрики Коломейцевой, Виктории и Анастасии Лизавенко.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

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