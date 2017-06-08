Во Владивостоке обсудили "хвост" ската

Концепцию рыбного рынка на Корабельной набережной Владивостока представили японским инвестором – компании "Kiyomura Corporation", которая управляет одной из крупнейших в Японии сетью суши-ресторанов "Sushi Zanmai", славящейся высоким качеством предлагаемых продуктов и бюджетными ценами на них, сообщает ЕНВ.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов напомнил, что на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

"Это будет двухэтажное здание в форме ската, "хвост" которого станет воздушным переходом с улицы Светланской. В здании будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией, кафе, рестораны и суши-бары", – сказал он

"Для строительства комплекса определена территория в исторической части города в районе улицы Корабельной Набережной. Он будет располагаться в свободной пешеходной и транспортной доступности. Строительство комплекса предусмотрено на муниципальных земельных участках площадью порядка 8000 квадратных метров. По эскизному проекту предполагается строительство объекта в форме ската. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, которое включает розничную торговлю и развлекательную часть – кафе, рестораны и суши-бары", - рассказал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Петр Карпов.

Еще один оптимальный вариант земельного участка - для строительства рыбного рынка был предложен российской стороной в районе улицы Татарской, на смежной территории предприятия Владивостокский рыбокомбинат. Как отметил Петр Карпов, объединение существующей и формируемой территории позволит создать единый целостный комплекс. Рассматриваемая территория перспективна и с точки зрения развития градостроительной ситуации – это транспортно-пересадочный узел, планируемая автомобильная развязка ВКАД. Кроме этого, в целях создания единого ландшафта вдоль побережья Амурского залива, этот рыбный рынок планируется увязать с зонами отдыха "Берег здоровья" и "Приморский бульвар".

Как сообщил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев, уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, которые готовы обеспечить рынок свежей рыбой.

"Например, у компании "Доброфлот" 39% квот прибрежного минтая, а также есть участки аквакультуры. Рыболовное судно компании добывает до 50 тонн рыбы в сутки", – добавил директор департамента.

Между тем генеральный директор "Kiyomura Corporation" Токихиро Судо привел в пример один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов в Токио – "Цукидзи", как площадку для торговли и общения.

"Сейчас через интернет к себе домой можно заказать практически любую продукцию, в том числе и рыбу. Но преимущество рынка "Цукидзи" в том, что здесь можно пообщаться с продавцом, почувствовать живую рыбу", – отметил Токихиро Судо.

По окончании совещания представители японской стороны попросили предоставить более подробную информацию о рыбодобывающих компаниях Приморья, которые будут готовы вкладывать инвестиции и сотрудничать в случае осуществления планов по строительству многофункциональных культурно-досуговых комплексов и рыбных рынков во Владивостоке.