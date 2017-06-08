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В мире

07 июня 2017, 17:00
КНДР стремится к укреплению связей с Россией

КНДР стремится к укреплению связей с Россией

Делегация МИД КНДР по приглашению МИД РФ посетила Москву

Северная Корея сообщила о своем согласии участвовать в программе обмена с Россией по линии министерств иностранных дел. Об этом стало известно в ходе визита делегации КНДР в Москве, сообщает ЕНВ.

Напомним, в понедельник в Москве состоялась встреча высокопоставленных представителей России и Северной Кореи, которая была созвана по инициативе российской стороны. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, а также обсуждались пути развития двусторонних отношений.

Как сообщило ЦТАК, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Северной Кореи в России Ким Хен Чжун подписали документ, в котором содержатся обещания укреплять отношения на основе тесных контактов и сотрудничества. Запланированная программа обмена по линии МИД будет осуществляться в текущем и будущем году.

Метки: МИД РФ, Северная Корея

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